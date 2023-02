"En mi obra plasmo la primera impresión que causa un paisaje"

La pintora Carmen Montero presenta hasta el próximo día 4 de marzo sus creaciones más recientes en una exposición en la única galería de arte de la ciudad, Espacio 36. La artista ha realizado una veintena de muestras en solitario tanto en España como en Italia y sus cuadros han podido verse también en una docena de exposiciones de carácter colectivo.

–Es la primera vez que muestra su hacer pictórico en la ciudad.

–Efectivamente. El galerista Ángel Almeida contactó conmigo porque me conoció a través de las exposiciones que he hecho con anterioridad.

–La naturaleza protagoniza la muestra ¿es la temática que suele trabajar?

–A lo largo de mi trayectoria he trabajado distintas temáticas, pero la naturaleza ha centrado mis últimas exposiciones. Antes hacía más paisaje y en este caso he optado por plantas en primeros planos porque es donde mejor puedo mezclar los distintos estilos que empleo en mis obras. Los cuadros tienen partes más realistas y también más abstractas y eso también me facilita la inclusión de las texturas, que creo que aportan mucho en motivos vegetales.

–¿Cómo plantea cada cuadro?

–Yo hago muchas fotografías, pero eso no implica que la obra se haga exactamente igual que la fotografía. En muchas ocasiones mezclo imágenes que he hecho tomando un detalle de una y de otra que me gustan. Las tomo como referencia a la hora de componer un cuadro, pero no copio la foto. En otras ocasiones, la obra surge de la imaginación, pero siempre algún detalle, alguna hoja a la que quiero darle un toque más realista. Sí me fijo en fotografías, pero en detalles más abstractos me dejo llevar.

–¿Qué le mueve a mezclar estilos pictóricos?

–Dentro de un cuadro hay partes que son más realistas y luego otras partes que son solo una mancha. Lo hago porque yo lo veo así. Cuando observo la naturaleza hay cosas que te llaman más la atención y las ves con mucho más detalle frente a otras que las percibes mucho más abstractas. Si pinto un bosque muy frondoso o una serie de ramas prefiero que sea como con mancha, no darle tanta importancia y que se intuya, que se destaquen ciertos detalles para que se recorra el cuadro con la mirada. No puede tener todo la misma importancia en una obra. Le otorgo ciertas categorías, hay aspectos que hago más en detalle y otras cosas, solo con manchas.

–También recurre a distintas técnicas.

–Me gusta mucho mezclar. Utilizo mucho el óleo, pero también hay zonas donde introduzco otras técnicas como el espray y texturas logradas imprimiendo e incluso empleo el collage con papeles vegetales naturales. Me gusta la técnica mixta. Empleo la madera como soporte porque trabajo mucho con espátulas me brinda lograr el resultado que quiero.

–Habla de la libertad que le otorga la temática de naturaleza, pero plasmarla es un desafío cromático puesto que si hay algo que caracteriza a la muestra que lleva por título "Origen vegetal" es el colorido de las creaciones que la integran.

–El color resulta muy importante en la exposición. No siempre trabajo con tanto color, pero en esta muestra he querido plasmar la primera impresión que causa un paisaje y lo que más lo define es, sin duda, el color. Si llegas a un bosque en otoño, todo lo ves bien amarillo o bien rojo y eso es de lo que te acuerdas y esa es la imagen que te queda retenida en la mente. Lo mismo sucede con un cielo que sea un azul muy fuerte. Eso en esta exposición lo he querido exagerar para plasmar mejor la primera impresión.

–¿Ha sido un reto conseguirlo?

–Más que un reto yo lo he planteado como una investigación, donde te das cuenta de que con una gama de verdes puedes conseguir mucho más que introduciendo una gama mucho más amplia de tonalidades. Con los matices puedes dar una sensación más realista a lo que quieres transmitir.

–De sus palabras se desprende que ha disfrutado pintando.

–Sí, así ha sido. Creo que cualquier que se dedique al mundo del arte si no disfruta haciendo lo que hace... Si no disfrutara a mí me resulta muy complicado.

–Ha optado por un formato medio-grande. ¿Por qué?

–Casi siempre trabajo este formato porque es suficientemente grande como para poderte explayarte. Para mí el formato grande me permite pintar más libremente, no me limita. El cuadro pequeño te encorseta más. Lo que se ven en Zamora no son obras enormes, pero sí tienen la dimensión suficiente como para poder expresar con bastante facilidad.

–Las obras que se muestran en Espacio 36 son cuadros más recientes. ¿Seguirá trabajando las plantas y los árboles?

–Los cuadros que se exhiben son los que he pintado en los dos últimos años. Me supongo que seguiré por ahí, pero realmente no lo tengo muy claro (risas). Cuando concluyo las obras para una exposición, necesito un poco de tiempo para plantearme por dónde voy a seguir. Suelo seguir por el mismo camino, aunque a veces me despisto (risas).