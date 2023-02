Su andadura comenzó en el año 2016 cuando asistieron unos 400 escolares de Primaria. Ahora el proyecto Cultivando miradas supera el millar beneficiarios con el mismo objetivo que hace siete años, despertar el interés y la curiosidad hacia las artes escénicas mediante el juego.

Entre las novedades de la presente edición figuran la apuesta por ofertar dos funciones abiertas a todos públicos, una danza en la calle en la Plaza Mayor y una representación en el Teatro Principal. Además, el programa alcanza la cifra más alta de participación de su historia.

Pese que se dobla la cifra de talleres previstos, solo alumnos de Primaria de nueve colegios de la capital tendrán la oportunidad de acercarse al mundo del teatro y descubrir sus secretos más íntimos a través de las actividades que se desarrollará del 1 al 20 de marzo.

Elevada demanda

El programa, promovido por Baychimo Teatro en colaboración con la Concejalía de Cultura, el Teatro Principal y el Museo Etnográfico de Castilla y León, recupera su realización en el segundo trimestre del año y ha elevado exponencialmente la demanda por parte de los centros educativos, lo que ha obligado a dejar fuera a algunos colegios. En este sentido, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, indicó que "seguramente el año próximo habrá que revisar la oferta para ver si se puede cubrir toda la demanda", dijo. La edil también avanzó el interés de la Diputación de Zamora para que esta iniciativa llegue a los pueblos de la provincia.

Desde Baychimo Teatro, Paloma Leal reconoció sentirse "sobrepasada" por la demanda y lamentó que "algunos colegios se hayan quedado fuera con todo el dolor de mi corazón porque era humanamente imposible incluirlos".

Talleres por edades

La intérprete explicó que para los escolares del primer ciclo de Primaria se ha planteado "Los libros hablan", un taller que versará sobre la figura del gran pedagogo y referente de la literatura infantil, Gianni Rodari, autor de "Gramática de la fantasía" y estos menores asistirán a la representación de "Inventar, inventariar, Inventurear", de Pez Luna Teatro.

Los alumnos que cursan 3 y 4º de Primaria se acercarán por primera vez a la literatura universal con las dinámicas que integrarán "Las palabras juegan", donde descubrirán desde El Quijote, La Odisea o a Shakespeare y posteriormente asistirán a la representación de "La loca historia de la Literatura" de la compañía Teatro de Poniente. Además, el equipo de Baychimo trabajará con los más mayores, los de 5º y 6º de Primaria, el lenguaje visual, en un taller titulado "Las imágenes cuentan" y estos niños asistirán a la representación de "That’s the story of my life", de la compañía Macarena Recuerda Shepherd.

Dos representaciones abiertas a todos los públicos

Los talleres se completarán con dos funciones pensadas para todos los públicos. La primera propuesta será el 23 de marzo en la Plaza Mayor que acogerá "Molar", una producción de danza la compañía Quim Bigas, y el 24 de marzo, el Teatro Principal será el marco de la representación de "That’s the story of my life", de la compañía Macarena Recuerda Shepherd.

"Son espectáculos que nos parecen interesantes y que son asequibles para todos, pues no hay teatro para niños sino propuestas que son más asequibles para los menores o que lo son menos", aclaró Paloma Leal. La actriz compartió que los escolares que llevan asistiendo desde el primer año "se sientan a ver los espectáculos de otra manera, ya tienen sus propias herramientas", ya que los menores aprenden a descifrar el lenguaje teatral descubriendo los recursos y técnicas que se utilizan en el gremio.

Para la concejala de Cultura, Cultivando miradas materializa uno de “nuestros principales objetivos en materia cultural, el acercamiento de la cultura a los ciudadanos" y "educar divirtiendo y enseñar a disfrutar de determinadas propuestas artísticas, y en especial a los más pequeños que serán el público del futuro". María Eugenia Cabezas señaló que la actividad también gusta a los maestros, "que cada año repiten sin dudarlo" y dejó la puerta abierta a un proyecto formativo dirigido a los docentes que contaría con el respaldo municipal.

Por su parte, la responsable del área didáctica del Museo Etnográfico de Castilla y León, Eva Carro, agradeció la financiación "casi total" del Ayuntamiento de Zamora a un programa que acerca las artes escénicas a los centros educativos y que apuestan por la literatura como eje en varios de los talleres.