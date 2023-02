El teatro, la ópera, la música y la danza serán los protagonistas de la cartelera de Teatro Principal de Zamora durante el mes de marzo.

La programación teatral de este mes acoge espectáculos que viajan de lo clásico a lo contemporáneo con ‘Vive Molière’ el 4 de marzo, dirigido por Yayo Cáceres, la recién estrenada obra ‘Los nadadores diurnos (Salón de belleza)’ coproducida por el propio Teatro Principal de Zamora el 10 de marzo, la comedia con tintes adolescentes dirigida por José Troncoso ‘La noria invisible’ el 11 de marzo, el emotivo homenaje de Eduard Fernández a su madre en ‘Todas las canciones de amor’ el 16 de marzo y la experimental puesta en escena de ‘That’s the story of my life’ el 24 de marzo, que ha obtenido el Premio Feria de Huesca al espectáculo más innovador.

La ópera se subirá al escenario del teatro con todo un clásico de este género. El 3 de marzo veremos ‘El barbero de Sevilla’, la ópera más icónica de Rossini junto a la compañía de ópera LGAM.

Nuevos pases de los Conciertos Divertidos

La Banda de Música de Zamora volverá al Principal esta vez con doble función el 25 de marzo; con una nueva sesión de sus Conciertos Divertidos a las 12.00 horas de la mañana bajo el título ‘La vuelta al mundo de Harry P’ y el concierto con sabor a Semana Santa a las 20.00 horas de la tarde ‘Acordes de pasión’.

También tendrán cabida otros estilos musicales como el rock, con el espectáculo del cantante de Sôber Carlos Escobedo, que presentará una propuesta interactiva el 18 de marzo.

La danza llegará al Principal el 9 de marzo de la mano de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León con ‘Miradas en blanco’, un espectáculo recomendado contra la violencia de género que servirá para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El 17 de marzo volverán a pisar el escenario del Principal con ‘Pasajes’, una selección de coreografías cortas, ganadoras en el (CICBUNY) Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York.

Nace un festival de narración

Como colofón, un nuevo proyecto se suma a la programación del coliseo zamorano. El 26 de marzo se celebrará la primera edición del Festival de Oralidad ‘Narrar enamora’, una iniciativa dirigida por Charo Jaular en la que las narraciones, los cuentos y las historias serán los protagonistas.

Venta de entradas

La venta de entradas está disponible online, en la página web del teatro www.teatroprincipal.org, y en taquilla de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.