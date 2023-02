La volatilidad hipotecaria mantiene en vilo a más de 14.000 familias zamoranas

La delicada situación del mercado hipotecario mantiene en vilo a más de 14.000 familias en la provincia de Zamora, que son las que todavía deben cuotas al banco de la vivienda que decidieron comprar a plazos. Pese a que dos tercios de las firmas que se han realizado en los últimos meses se corresponden con el tipo fijo, la mayor parte del crédito hipotecario vivo es variable y eso está pesando sobre las economías de los ciudadanos. El euríbor sigue disparado y va camino de un histórico 4%. Las épocas del negativo son cosa del pasado y el nuevo escenario impone incrementos de hasta 2.000 euros anuales en los pagos pendientes. Con todo, la firma de préstamos para la adquisición de inmuebles ha cerrado 2022 en consonancia con los últimos ejercicios y por encima de las 700 operaciones. Nada mal para un territorio donde la mayor parte de la ciudadanía, según datos oficiales, ya tiene su casa en propiedad.

El euríbor ha cerrado el mes de enero en un 3,337, pulverizando así el dato de diciembre del 3,018 que ya era cifra de récord. Una tendencia alcista que se dirige peligrosamente hacia el 4% y que está haciendo tambalear a las economías domésticas que peor lo están pasando en esta crisis derivada de las consecuencias de la pandemia y la guerra de Ucrania. En Zamora, donde la media de préstamos solicitados sobre vivienda asciende a 105.000 euros a 25 años, cada punto al alza supone sumar en torno a cincuenta euros a la mensualidad hipotecaria. Se trata de una importante carga en un momento crítico, puesto que esta subida sin parangón de las cuotas llega en paralelo a la inflación que está suponiendo no pocos quebraderos de cabeza a los ciudadanos.

14.000 hogares afectados

La provincia mantiene 14.000 hogares hipotecados que miran con atención la evolución del mercado. De ellos, algo más de 10.000 presentan cuotas que oscilan entre los 200 y los 500 euros al mes, pero que están en serio riesgo de superar ese umbral en el caso de las de tipo variable. Los datos aportados por la encuesta de características esenciales de la población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística señalan que alrededor de 1.500 familias tienen cuotas por debajo de los 200 euros, mientras que unas 1.600 pagan entre 700 y 1.000 euros de letra.

Pese a la volatilidad del mercado, la constitución de hipotecas mantuvo el tipo en la provincia durante el pasado año 2022, que cerró con un total de 736 firmas sobre viviendas. Se trata de una cifra en consonancia con las registradas en años anteriores, de manera que la delicada situación que atraviesa el sector no ha sido óbice para que los zamoranos sigan queriendo ser propietarios. La explicación está en que el alquiler está también desatado y cada vez es más difícil lograr pisos a precios razonables.

Dos de cada tres préstamos firmados en diciembre eran ya a tipo fijo

El escenario alcista del euríbor ha cambiado el paradigma de la constitución de los nuevos préstamos hipotecarios, como así se pone de manifiesto en los últimos datos oficiales aportados por el Instituto Nacional de Estadística. Para las hipotecas constituidas sobre el total de fincas en diciembre, el tipo de interés medio al inicio es del 2,83% y el plazo medio de 23 años. El 36,3% de las hipotecas son a tipo de interés variable y el 63,7% a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio es del 2,28% para las hipotecas a tipo variable y del 3,22% para las de tipo fijo. En las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio es del 2,67% y el plazo medio de 24 años. El 34,5% de las hipotecas sobre viviendas se constituye a tipo variable y el 65,5% a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio es del 2,18% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,93% para las de tipo fijo.

Pese a todo, las entidades financieras están potenciando las hipotecas variables frente a las fijas, endureciendo las condiciones sobre estas últimas y poniendo incentivos para las primeras. No es para menos, teniendo en cuenta que en los últimos meses dos de cada tres firmas se han realizado a tipo fijo por el miedo que los mercados han inoculado en las familias que encuentran en la adquisición de su vivienda la mayor inversión que realizarán a lo largo de toda su vida, lo que requiere hacerlo sin sobresaltos ni riesgos de llegar a no poder pagar algún día.

La herencia es uno de los principales métodos para ser propietario

La propiedad inmobiliaria no es algo ajeno a los zamoranos. De hecho, la mayoría de los hogares existentes en la provincia están completamente exentos de pagos pendientes. Los datos proporcionados por la encuesta de características esenciales de la población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística revelan que 31.456 hogares de los 75.321 existentes en el conjunto del territorio han sido totalmente pagados tras ejecutar una compra sobre ellos. Habría que añadir a este dato los 16.718 que también son propiedad por herencia o donación para tener el resultado global.

El mismo documento apunta a la existencia de 2.163 viviendas en régimen de cesión o bajo precio, una fórmula que a menudo utilizan las empresas para trabajadores que tienen que estar intermitentemente en la provincia. El mercado del alquiler, por su parte, acumula 5.232 hogares en el conjunto del territorio. No obstante, arrendar una vivienda en la provincia comienza a ser misión imposible, teniendo en cuenta que los sueldos aumentan a un ritmo notablemente más lento que los precios. Si bien Zamora presenta un precio por metro cuadrado de los más bajos de todo el país, no es menos cierto que la inflación también ha llegado hasta este particular.