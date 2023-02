Bajos impuestos, menos trabas burocráticas y ayudas a las empresas que arriesguen su dinero para instalarse en la capital. Esa es la receta económica que el Partido Popular quiere implantar en el Ayuntamiento de Zamora para impulsar el desarrollo de la actividad. Un modelo que, han asegurado, ya está funcionando en Castilla y León gracias al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Defender al creador de empleo y no criticarle; allanar el camino al emprendedor y no hacérselo cuesta arriba; apostar por la innovación y no insistir en lo de siempre. Dar facilidades, en resumen, a aquellos ciudadanos que muestren interés en invertir.

El Partido Popular ha celebrado este pasado lunes en Zamora la jornada "Impulso de la economía por la administración". Un acto público que ha servido para poner encima de la mesa cómo tratar de recuperar la actividad económica tras la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y la guerra de Ucrania. En el encuentro ha participado el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que ha defendido la necesidad de "apoyar a las empresas en un momento en que son tan criticadas". El dirigente ha asegurado que desplegar la ira verbal contra el tejido empresarial es "lo peor que se puede hacer", dado que son "quienes crean empleo y generan riqueza". Frente a eso, Carriedo ha puesto negro sobre blanco que el Partido Popular tiene "una política económica claramente definida" que se reflejará en los programas electorales de las próximas municipales para el avance de ciudades como Zamora, cuyo ayuntamiento es uno de los objetivos claros marcados para el 28 de mayo. El consejero ha asegurado que las señas de identidad de su formación consisten en "bajar impuestos, apostar por la innovación, favorecer la creatividad, financiar a las empresas y formar tanto a trabajadores como a empresarios". Esas, ha asegurado, son "las bases económicas para esta campaña electoral, porque ya son las que se aplican en el Gobierno de la Junta de Castilla y León". Por su parte, el secretario del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha defendido que su formación "ya ha sacado a España de dos crisis económicas y puede hacerlo una tercera vez". El número dos del organigrama de Alfonso Fernández Mañueco ha expresado que "se pueden hacer más cosas desde la administración" y que "el mejor ejemplo" está en las comunidades autónomas gobernadas por los populares. De hecho, ha apuntado directamente a la "eliminación de las trabas burocráticas que muchas veces las administraciones públicas ponen a quienes intentan crear riqueza" como una de las cuestiones a incorporar en los programas electorales de las municipales. "Sabemos cómo se recupera la economía, que es bajando impuestos sin que eso repercuta en la calidad de los servicios públicos", ha expresado. Como ejemplo, ha recordado que Castilla y León tiene “uno de los IRPF más bajos de toda España y ha eliminado sucesiones y donaciones manteniendo los mejores servicios públicos del país". Prada cambiará el PGOU y el PECH para facilitar nuevas inversiones El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Zamora, Jesús María Prada, ha anunciado que modificará el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial del Casco Histórico si los ciudadanos le dan su confianza para gobernar la capital. El aspirante ha razonado que, "cuando las leyes son un problema para el desarrollo de la ciudad, de los negocios y de la creación de empleo, hay que poner los medios para modificarlas" y por eso se ha comprometido a comenzar con la tramitación de esos cambios este mismo año. "Los planes de urbanismo no son las sagradas escrituras ni la Constitución; cuando lleguemos al Gobierno, modificaremos lo que sea necesario para eliminar todas las trabas que hoy por hoy se ponen a las empresas y autónomos que quieren montar sus empresas en la ciudad", ha indicado el diputado. Prada ha tirado también un dardo a Izquierda Unida sobre la última polémica con el establecimiento de Ale-Hop, de cuya empresa ha asegurado que "despliega 250 tiendas en toda España y solo ha encontrado problemas con el Ayuntamiento de Zamora".