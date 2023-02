La creatividad como supervivencia en Zamora

Este fin de semana se conmemoraba un fatídico aniversario, el de la invasión de Ucrania por parte de tropas rusas. Una acción militar que cambió radicalmente la vida de miles de personas, entre ellas la de María Alexandrovna Beloshkurenko, quien, hasta mediados de febrero de 2022, vivía con su marido y su bebé en la ciudad de Kherson. "Ahora mismo está bajo los bombardeos, pero, milagrosamente, mi casa sigue intacta", relata la joven ucraniana desde Zamora, ciudad en la que recaló tras llegar a España y contar con la ayuda de Cruz Roja, en cuyo programa de acogida estuvo durante tres meses.

Fue en este país de acogida, con la tensión de todo lo que estaba pasando, cuando se le ocurrió un negocio creativo para poder salir adelante. "Soy madre con una baja por maternidad, pero necesitaba ingresos y además me gusta mucho hacer cosas con mis propias manos", explica. Así surgió la idea de crear bolsos de fiesta, bajo la marca LBB (Lux Beads Bags), que se pueden adquirir a través de la web www.officiallbb.com.

"Cada bolso es único, nunca sé de antemano cómo resultará, se trata de diseños que son adecuados para cualquier ocasión. A mí me encanta crear, mi vida es pura creatividad", reconoce.

Cuentas de acrílico y cristal en diferentes colores, formas y tamaños son la materia prima con la que trabaja desde su casa. "Hacer bolsos me permite estar al día con las tareas del hogar y trabajar, así como tener tiempo para estar con mi hijo", destaca la ucraniana, licenciada en Psicología y que, antes de que estallara la guerra en su país, trabajaba en un banco.

"Mágicos, pequeños y espaciosos a la vez, brillantes pero no agobiantes, el complemento perfecto para cualquier chica", describe sobre sus originales creaciones de vivos colores.

Su vida en Zamora

Con un piso de alquiler en Zamora, donde reside con su marido y su hijo —y mientras busca otro alojamiento para sus padres, que han llegado a la ciudad—, de momento la idea es quedarse aquí hasta que vean que las cosas mejoran en su país y puedan regresar a Kherson. "Mientras tanto, seguiremos en Zamora, intentando estar lo más cómodos posibles por el bien de nuestro hijo", prioriza.

Atenta a las noticias que llegan desde Ucrania, lamenta que en su ciudad todavía continúen los bombardeos. "No estamos planteando irnos en un futuro cercano, allí todos los hospitales y maternidades han sido destruidos", describe.

Además, es fácil sentirse a gusto en un lugar cuando se les acoge tan bien. "Amo a Zamora, es una ciudad limpia, tranquila y segura, donde es muy sencillo adaptarse. También a la gente que vive aquí. Siempre me ayudan con todo lo que necesito", agradece. En la actualidad está intentando aprender español, una lengua que se le resiste un poco, pero para lo que encuentra mucha ayuda por parte de los amigos. "La gente es muy comprensiva, así que he ido perdiendo el miedo de decir cualquier palabra o expresión incorrectas. Siempre me corrigen y eso me ayuda mucho, estoy muy contenta con mis progresos", asegura.