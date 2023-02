Esperar una llamada es habitual en el día a día. En mi caso, yo esperaba una con prefijo de Barcelona. El aviso de spam de mi teléfono móvil no fue suficiente para prevenirme; pensé que quizás el algoritmo podría estar equivocado. Así que descolgué, porque atender la llamada que esperaba era mucho más importante.

No piensen que una no es prevenida. A lo largo de años de aguantar llamadas diarias de call centre y sus frenéticas ofertas telefónicas ya he desarrollado una pequeña guía de pasos para deshacerme de ellos lo más rápido y de la manera más indolora posible.

Lo primero y más importante es no hablar al descolgar el teléfono. Esto es porque muchas de las veces ni si quiera es una persona la que marca nuestro número personal: son robots e inteligencias artificiales las que bucean en la agenda de cifras y eligen una a la que llamar. Si descolgamos una llamada sospechosa y nos quedamos callados, lo más probable es que en unos tres segundos sea el mismo robot quien cuelgue de nuevo. En cambio, si se nos ocurre pronunciar el tradicional “¿Hola?”, el sistema informático llamará a un teleoperador, quien descolgará su propio teléfono e intentará que nosotros no desconectemos el nuestro.

Cuando decidí ignorar la alerta que me avisaba del spam detrás del número 931 79 09 93, también seguí a pies juntillas estas pequeñas precauciones. Pero quien había detrás de esa llamada no era un robot, por lo que mi silencio solo provocó que al otro lado alguien preguntara por mi padre. Alguien que decía llamar en nombre de Iberdrola.

Aliviada –creía que había respondido a una llamada importante– seguí la conversación. En ese momento no me parecía extraño una llamada de la compañía: desde hace años pongo mi número personal o correo electrónico en los trámites familiares, porque si a veces ya son complicados de seguir para alguien joven e informada, a mis padres les supone un auténtico calvario.

Eran muchas las personas que habían caído en la estafa gracias a un guion que, de no hacer muchas preguntas, pasaba por honesto. Pero no, ni me había llamado Iberdrola ni mucho menos esa persona buscaba ayudar

Aunque sí me sorprendió que la eléctrica me llamara personalmente en vez del ya tradicional mail, por algunos trámites recientes me pareció plausible que pudieran querer contactarnos.

“Le llamamos porque no ha respondido a una notificación”, fue la frase mágica; y piqué. Entre el lío de correos electrónicos que reviso con prisas y las cartas en papel a las que mis padres no prestan mucha atención, pensé que sí podía ser posible que se nos hubiera escapado un aviso importante sobre nuestro contrato.

Todo parecía fiable. La voz de ella, su amabilidad y la intención de ayudar al cliente. Porque desde el otro lado de la línea alguien me contaba que debido a que no habíamos realizado un pequeño trámite con la eléctrica, estábamos pagando un 20% más desde el 1 de enero. Para solucionarlo, solo hacía falta que firmara por teléfono un sencillo contrato con la simpática teleoperadora.

Pregunté el motivo de que nuestras condiciones hubieran quedado obsoletas. “Ya no trabajamos con la comercializadora de gas con la que ustedes tienen el contrato”. Una información que estoy segura que mis padres habrían aceptado de buena gana. Incluso yo misma hace unos meses –antes de que me empapara del mercado energético y de su idiosincrasia– habría tomado como cierta. Pero no lo era. Porque precisamente el nuestro es uno de esos 2,3 millones de hogares que desde el verano se ha sumado a la tarifa regulada de gas, de la que Iberdola, desde donde supuestamente estaban llamado, solo tiene una única comercializadora: Curenergía.

¿Cómo iba a dejar de existir Curenergía sin que ningún periódico lo hubiera considerado relevante? Mi desconcierto era mayúsculo y un “no lo entiendo” salió de mí. Claro que no entendía lo que decía, era todo mentira.

Empecé a preguntar más. Nada cuadraba. Las respuestas que obtenía eran en su mayoría contradictoras o vagas. Jamás me había pasado que un teleoperador o un trabajador de una compañía no se supiera al dedillo todos los detalles y los porqués de los contratos de sus clientes. De nuevo, volvió a lanzarme el reclamo del ahorro y de que el trámite era fácil y lo podíamos hacer por teléfono.

Pero me negué. “Prefiero preguntar en la oficina de Iberdrola”. Y es que en mi cabeza no entraba la posibilidad de cómo yo, que no era ni si quiera la titular de la línea, iba a suplantar la identidad de mis padres para firmar un contrato por teléfono.

He de decir que ella siguió luchando: “En la tienda te van a decir que me llames a mí”. Aquella fue su última baza para conmigo. Me proporcionó su número personal con la promesa de cerrar aquel supuesto contrato favorable en un futuro cercano y me dejó colgar.

Lo primero que hice fue avisar a mi madre: quería ir a informarnos a la tienda, por si aquella llamada pudiera tener algo de verdad y mis sospechas fueran infundadas. Aún quedaba una pequeña duda de que aquello pudiera haber sido una llamada real.

Lo segundo fue buscar el número en Internet. Un foro con denuncias apareció y confirmé que había sido el objetivo de una estafa. Otros afectados compartían más detalles sospechosos: “Había mucho silencio en la llamada, no parecía estar en un call centre”, explicaba uno. “Dijeron que eran de Endesa y que tenían que verificar los datos para los descuentos de luz”. “Querían aclarar un cambio de titular y en realidad era un cambio de contrato”. Suma y sigue. Eran muchas las personas que habían caído en la estafa gracias a un guion que, de no hacer muchas preguntas, pasaba por honesto. Pero no, ni me había llamado Iberdrola ni mucho menos esa persona buscaba ayudar a unos clientes despistados.

Si esto les ha ocurrido con la mala suerte de haber firmado ese contrato de voz, sepan que pueden denunciarlo ante las autoridades y alertar a su compañía.

Por el momento, en casa ya hemos incluido todos nuestros teléfonos móviles en la Lista Robinson, donde pueden dar de alta su teléfono para evitar publicidad de empresas a las que no hayan dado su consentimiento o revocarlo en el caso de que se haya dado. Y si ni con esas paran de llamar, pueden reclamar una compensación económica: algunas de las empresas que han contactado a usuarios inscritos en la Lista Robinson han sido sancionadas con hasta 10.000 euros.