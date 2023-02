Era un homenaje ideado mucho antes de que Miguel Ángel Fernández Ares, "Miguel el del Numancia", falleciera de forma inesperada en un accidente de moto en Zamora capital el uno de septiembre de 2022, hace apenas cinco meses. Ni su compañera de vida, su esposa Isabel Pascual, sabía de este reconocimiento que el Club Sanglas de Madrid comenzó a pergeñar hace justo un año, también en febrero, cuando inician la ruta invernal, "la directiva decidió hacerle un pequeño homenaje a Miguel, entregarle una pequeña placa de agradecimiento por su acogida. Y ahí quedó", explica el zamorano e integrante de este grupo de motores, Luis del Brío, "vecino de toda la vida, le conozco desde que abrió".

La fatalidad ha querido que en este entrañable acto, que reunió a sus amigos de carretera desde hace casi 20 años, tan "anarco" como el mítico y querido hostelero zamorano, no contara con el protagonista, que sí estuvo presente en el recuerdo de todos y todas las presentes, en cada lágrima que se fue escapando cuando Luis comenzó a recordar al amigo terco, al dueño de "la única Harley que dejábamos ir con nosotros de ruta. Se empeñó, ´no, no, yo voy´...y no podíamos decirle que no", rememora el integrante de la Directiva del Sanglas.

La casa de generaciones

Isabel, que junto a su esposo Miguel, supo convertir el Numancia en la casa de generaciones de zamoranos y zamoranas durante 37 años, hasta que la muerte se llevó al hostelero recogió el ramo de flores y la placa: "A Miguel e Isabel, y al Numancia, por sus atenciones en las rutas invernales". La inscripción deja constancia del mimo y el cariño de ese "personaje muy controvertido" del que disfrutaron con creces en el Club de moteros madrileño. Un personaje que "te daba siempre esa cara de hombre entre áspero y distante, pero que, luego, era un puñetero flaco, un sentimental. Además, siempre he dicho que a alguien a quien le gustan las plantas y los bonsáis no puede tener mucho que ocultar", declara Luis con una sonrisa y la mirada nublada por la tristeza de la pérdida.

Las motos rugieron camino de Carbajales para comer donde Pepa en Ferreruela, "como siempre". Este fin de semana no podrán disfrutar del "low raider, era tranquilo, como casi todos los de Harley, se puede viajar con ellos porque no hacen tonterías. Se disfruta, charlas, tomas un café, convives". Lo que le tanto le gustaba a Miguel.