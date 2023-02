Zamora cuenta con una oferta gastronómica de altura y Francisco José Requejo, presidente de la Diputación de Zamora, ha contribuido activamente al desarrollo de los sectores implicados, apoyando a los productores y mostrando el talento y los productos de la región.

–La Diputación de Zamora mantiene una firme apuesta por los productos de la provincia.

–Si, la Diputación de Zamora siempre ha mantenido un firme compromiso por los productos y productores de la región. Durante estos casi cuatro años hemos hecho un gran esfuerzo por dar a conocerlos, tanto en mercados nacionales, como internacionales, cosechando grandes éxitos, porque quien conoce y prueba nuestros productos queda asombrado por la calidad que tienen. Es un orgullo que tengamos esa calidad y que, además, nos la reconozcan. Nos faltaba empuje para dar a conocer todo lo que ofrece la provincia y hemos dado un paso adelante y, también con la ayuda de los propios productores, hemos situado los productos en un nivel alto, un nivel merecido en el que siempre debieron estar.

–Entre los productos que se elaboran en la provincia, Zamora tiene una gran tradición vitivinícola, ¿cómo contribuye al desarrollo de la provincia?

–Zamora tiene una enorme tradición vitivinícola y cuenta con cuatro Denominaciones de Origen que lo acreditan. En Castilla y León solo lo supera Valladolid y estamos trabajando en la obtención de una nueva DO para los Vinos de la Sierra de la Culebra, con la que igualaríamos a Valladolid. Todos los productores y bodegueros están haciendo un trabajo espectacular y no tenemos nada que envidiar a otras DO del panorama nacional, como el Rioja o el Ribera. Toda esta labor está potenciando el turismo gastronómico en las bodegas, lo que me parece un acierto total, porque el turista que viene a la provincia ya no busca un turismo tradicional, busca experiencias, y eso nos lo dan los bodegueros, con las visitas a las bodegas o las catas, en las que también incluyen otros productos de la zona, lo que le da un valor añadido y crea riqueza.

El próximo martes 28 presentaremos los Vinos de la Sierra de la culebra en la Casa de Zamora en Madrid

–En los próximos días tienen previsto presentar los Vinos de la Sierra de la Culebra.

–El próximo martes 28 presentaremos los Vinos de la Sierra de la culebra en la Casa de Zamora en Madrid. Es un orgullo poder ir, primero, por la calidad de las elaboraciones y el reflejo que aportan de donde han crecido sus uvas y, lo segundo, porque es una zona que, como todos sabemos, ha sufrido mucho por los diferentes incendios que hemos tenido. En Madrid reuniremos a diferentes personalidades del mundo del vino, para que puedan conocer el producto, la zona y el proyecto en el que están inmersos para la obtención de la DO. Vamos a aprovechar la ocasión para hacer una cata de las diferentes variades que tenemos y presentar, también, diferentes productos de Alimentos de Zamora y Exquisiteza. Siempre he sido un defensor acérrimo de que Madrid es el mercado más cercano y potente para nuestros productos y productores, y debemos aprovecharlo.

–Zamora cuenta con varios productos que han logrado obtener diferentes marcas de calidad, lo que supone un impulso para el medio rural de la provincia.

–Contamos con numerosas marcas de calidad y con las marcas de Alimentos de Zamora y Exquisiteza, lo que impulsa enormemente el medio rural al identificar los productos como únicos. Desde Alimentos de Zamora han realizado un magnífico trabajo impulsando las marcas de calidad, promocionándolas en los mercados donde hemos estado y, sobre todo, ayudando a los productores. Por mi parte, me he involucrado especialmente en esta área y hemos incrementado el presupuesto durante este mandato, hemos dado más libertad y más funciones al responsable de Alimentos de Zamora, que ahora depende de Agricultura. En relación con esto, pusimos en marcha Exquisiteza, para esos pequeños productores que no tenían estas figuras de calidad pero que también realizan excelentes productos, para que puedan englobarse en una marca amparada por la Diputación.

–Hace unos días estuvieron presentes en la IV Edición de Meliza, la Feria Apícola Profesional e Internacional de Zamora.

–Hemos celebrado la IV edición con un éxito total, tanto por el número de expositores, estando presentes más de 100, muchos de ellos internacionales, como por el público, que ha respondido masivamente. Año tras año, los organizadores están innovando, muestra de ello es la propuesta, en esta última edición, del túnel sensorial de la miel. Esta feria apícola es, probablemente, la más importante, en esta área, en España y estamos trabajando para tener esa marca de calidad de la miel de Zamora, es cuestión de tiempo, y va a dar un valor añadido y a reforzar el producto, al tener una calidad de la que muy pocas mieles en el país pueden presumir.

Estaremos en el Salón Gourmets de Madrid, promocionando la provincia y su gastronomía

–La provincia ha estado presente, por primera vez, en Madrid Fusión.

–Por primera vez, sorprendentemente, porque es el mayor escaparate de gastronomía en España y uno de los de mayor éxito a nivel internacional. Fue un éxito rotundo, tanto por parte de los cocineros zamoranos que asistieron, por las elaboraciones que llevaron, como por las materias primas. Apostamos por un nuevo formato, por los cocinados en vivo para que durante los tres días todo el mundo se acercara al stand pudiera conocer cómo trabajan nuestros profesionales y el mimo con el que cuidan nuestro producto. Mi idea es seguir apoyando a los cocineros y hosteleros de la provincia, para que puedan seguir mostrando todo el talento y el potencial que tienen en todos los lugares donde vayamos, como el Salón Gourmets en Madrid, donde estaremos próximamente. Queremos estar en las ferias más significativas del sector gastronómico, para darnos a conocer y promocionar la provincia.

–El desarrollo de estos sectores puede contribuir al crecimiento de la empleabilidad y fijar población en Zamora.

–Esa es la intención y una de nuestras mayores preocupaciones, que los jóvenes, y no tan jóvenes, puedan encontrar empleo en estos sectores, especialmente en el mundo rural, para que las personas tengan la oportunidad de trabajar en su provincia. Son sectores muy potentes, que crean empleo y que, en muchas ocasiones, pasan de padres a hijos, algo que me preocupa enormemente, ese relevo generacional que, a veces, por falta de formación o de oportunidades, se pierde. El sector agroalimentario que tenemos en la provincia es de una fortaleza máxima que debemos aprovechar, porque genera empleo y ayuda a fijar población.

Fromago forma parte del sentir de los zamoranos, tenemos un sector quesero que es la envidia de todo el mundo y tenemos que promocionarlo

–¿Cómo van los preparativos de la próxima edición de Fromago?

–Fromago es una feria que es de todos los zamoranos y requiere de un trabajo continuo. Estamos promocionándola en diferentes eventos nacionales e internacionales a los que estamos asistiendo. Ya tenemos una lista de empresas apuntadas para 2024 y la petición de algunos países para formar parte, algo que estamos analizando. Hay muchísimo trabajo por delante, este año es época electoral, pero queremos dejar los trabajos, para la siguiente corporación, prácticamente hechos. Es una feria que ya forma parte del sentir de los zamoranos y tiene que estar a la altura, porque tenemos un sector quesero que es la envidia de todo el mundo y tenemos que promocionarlo, reforzarlo y mejorar, en la medida de lo posible, la feria que venga en 2024.

–¿Qué proyectos tiene a la vista la Diputación?

–Además de las dos presentaciones de los Vinos de la Sierra de la Culebra, en Madrid y Zamora, vamos a tener el Festival del Lechazo en marzo, un producto que debemos promocionar, puesto que tenemos la IGP Lechazo de Castilla y León, algo por lo que todos tenemos que apostar.