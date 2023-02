El Partido Socialista de Zamora ha lanzado un duro ataque a Francisco José Requejo, al que ha acusado de transfuguismo y de permanecer al frente de la Diputación Provincial con la complicidad del Partido Popular. Su salida de Ciudadanos e integración en Zamora Sí, al tiempo que se mantiene al frente de la Encarnación como no adscrito, es un movimiento “deplorable” que “denigra las instituciones”, en palabras de Iñaki Gómez, secretario de Organización. Por esta razón, el principal grupo de la oposición se está armando en todos los municipios del territorio para tratar de conseguir el mayor número de candidaturas, concejales y alcaldías que sirvan para obtener una posición de fuerza de cara al cambio en la institución de la Plaza de Viriato.

Iñaki Gómez ha lamentado la sucesión de acontecimientos que ha registrado la política zamorana en los últimos quince días, desde la presentación en sociedad de Zamora Sí hasta el abandono de Ciudadanos por parte de Francisco José Requejo. “No es posible que presida la institución provincial un tránsfuga sostenido con los votos del Partido Popular y no pase absolutamente nada”, ha indicado el secretario de Organización del PSOE de Zamora. “Intentan darnos a entender que es algo normal, pero no lo es; Requejo obtuvo su acta de diputado porque así lo quisieron los votantes de Ciudadanos y hoy se aferra al cargo a pesar de las peticiones de dimisión de sus propios excompañeros de partido, aprovechándose de su posición”, ha añadido.

Para el representante socialista, este tipo de episodios “denigran las instituciones, que se convierten en cortijos para mayor gloria de sus dirigentes”. A su juicio, tanto Requejo como el Partido Popular “han emprendido una huida hacia adelante con el único objetivo de perpetuarse en la institución” provincial. “Las instituciones han de trabajar para servir a la ciudadanía y no pueden ser utilizadas para el beneficio de sus dirigentes”, ha manifestado Iñaki Gómez.

El Partido Socialista de Zamora trabaja para presentar candidaturas en los 248 municipios de la provincia de Zamora al objeto de “cambiar, de una vez por todas, el rumbo político de la Diputación Provincial”. Como ha defendido Iñaki Gómez, secretario de Organización del partido.