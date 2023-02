Los bonos Avant con el 50% de descuento en los viajes de AVE, entrarán en servicio a partir del próximo miércoles 1 de marzo para el trayecto entre Zamora y Sanabria AV según informa el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, tras una reunión mantenida con la ministra de Transportes y Movilidad (Mitma), Raquel Sánchez.

El alcalde de Puebla de Sanabria, ha celebrado la próxima puesta a la venta de los abonos Avant con descuentos del 50% para los servicios de alta velocidad con parada en el municipio (estación de Sanabria Alta Velocidad de Otero). Así, a partir del 1 de marzo, Renfe tendrá disponibles para su venta los títulos Avant bonificados para los trayectos entre Ourense y Sanabria AV, Zamora y Sanabria AV y entre A Gudiña Porta de Galicia y Sanabria AV.

José Fernández Blanco explicó que los títulos rebajados para viajeros habituales, financiados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2023, tal y como aprobó el Gobierno para facilitar soluciones sostenibles para la movilidad obligada cotidiana. Y es que la medida busca incentivar el uso del transporte público colectivo como respuesta al encarecimiento de los precios de la energía por el conflicto en Ucrania; acelerar el cambio a un transporte más seguro y sostenible y contribuir a reducir las emisiones contaminantes.

La rebaja se aplicará a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan hasta 31 de diciembre de 2023, con condiciones de uso específicas. En este sentido, aunque los diferentes tipos de abono disponen de un plazo distinto de utilización y validez, los títulos adquiridos el año que viene no podrán ser utilizados con posterioridad al 31 de enero de 2024.

Con el objetivo de favorecer el uso del transporte ferroviario en la región, Renfe y la Junta de Castilla y León tienen previsto firmar un acuerdo próximamente para incrementar la rebaja de los abonos recurrentes del 50% al 75% con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma.

Los abonos para las conexiones ferroviarias de alta velocidad con Puebla de Sanabria se crean tras la declaración del servicio como Obligación de Servicio Público, una declaración que asegura por otro lado que los bonos Avant para viajeros recurrentes estarán disponibles para los viajeros más allá de diciembre de este año, cuando terminan las rebajas, y en concreto hasta el final del vigente contrato entre Renfe y la AGE 2018-2027.