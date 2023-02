La marcha de Requejo y Lucas deja a Ciudadanos sin sede en Zamora

El cese de militancia de Ciudadanos solicitado por Francisco José Requejo y Cruz Lucas ha comenzado a tener consecuencias en el Ayuntamiento de Zamora. La primera y más evidente es la desaparición del grupo municipal naranja. Una cuestión que lleva consigo la pérdida del derecho a contar con personal de confianza, así como a la asignación económica anual establecida para las formaciones con representación en la Corporación. También tendrán que repartirse entre ambos ediles la participación en las comisiones y ya no podrán suplirse el uno al otro, al ser concejales no adscritos independientes entre ellos. Y la sede que gestionaban en un local de titularidad pública de la avenida de la Plaza de Toros tendrá que cerrar sus puertas, puesto que su disfrute no está contemplado para representantes sin un partido de cabecera, como es ahora mismo el caso después de la marcha de ambos hacia Zamora Sí.

El lunes 20 de febrero ha sido el día en que Francisco José Requejo y Cruz Lucas han registrado formalmente en el Ayuntamiento de Zamora el abandono de Ciudadanos y de su grupo municipal. Una maniobra que ha obligado al aparato administrativo de la Casa de las Panaderas a clarificar en qué situación quedan los dos concejales. El cambio más importante, a nivel organizativo, es que ahora tendrán que repartirse la asistencia a las comisiones informativas. Como no pueden tener ahora más derechos que cuando conformaban equipo, en caso de no poder asistir, no podrán sustituirse el uno al otro. Cada cual tendrá sus áreas y será su responsabilidad única acudir a las reuniones o no hacerlo. Sin Ciudadanos, pero agarrado al cargo: un nuevo escenario para Requejo El abandono del grupo municipal acarrea también la pérdida de derechos asociados, como es el de contar con personal de confianza. Ciudadanos, al haber cosechado dos concejales en las urnas, tenía derecho a emplear a una persona para el funcionamiento cotidiano del trabajo. Por decisión interna, esta función se dividió en dos medias jornadas y esas dos personas dejarán ya de percibir salario por parte del Ayuntamiento de Zamora. Y también se pierde de inmediato el derecho a la asignación económica como grupo municipal, aunque en este caso el asunto es más engorroso ante un previsible prorrateo del periodo que sí ha estado en funcionamiento. Junto a estas consecuencias, la marcha de Requejo y Lucas de Ciudadanos trae consigo la obligación de abandonar la sede municipal situada en un local propiedad del Ayuntamiento de Zamora en la antigua estación de autobuses, en plena avenida de la Plaza de Toros. Se da la circunstancia de que esta es la única referencia física que tiene la formación naranja en la capital, por lo que el partido se queda sin un lugar de trabajo, de reunión o al que acudir. Ayer mismo, la presidenta de Ciudadanos de Castilla y León, Gemma Villarroel visitaba la capital zamorana para mantener una reunión con los militantes que siguen en el proyecto y decidir una hoja de ruta de cara a las próximas elecciones municipales. Todo ello, tras fracasar en el intento de coaligar con Zamora Sí.