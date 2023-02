"La ralentización económica seguirá unos años, al menos hasta el ejercicio 2025"

El próximo viernes se cumplirá un año de la invasión rusa de Ucrania. Un año que ha dado para mucho también en el plano económico. El inicio de la guerra trajo consigo un meteórico ascenso de los carburantes y del gas. Y con él, de la luz. Y con la luz, de prácticamente toda la cadena productiva. La escalada de los precios, el incremento del SMI y las previsiones a futuro marcan la entrevista a Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Zamora y Palencia.

–Se cumplen doce meses desde que estalló una guerra que, entre otras muchas cosas, ha trastocado la economía. ¿Cómo ha cambiado el panorama?

–Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar. Partimos de un problema que nace en la crisis financiera de 2008, cuando se para el consumo interno y las empresas se refugian en las exportaciones. Luego llega la pandemia y el comercio exterior se para, se producen cuellos de botella y aparece la inflación, que llevaba mucho tiempo a cero.

La guerra es determinante, porque supone un antes y un después, lo trastoca todo. Europa estaba saliendo de la pandemia, con los fondos Next Generation, y ahora tenemos un debilitamiento económico mundial, una crisis energética sin parangón en parte fomentada por los criterios medioambientales de la Unión, que eran anteriores a la guerra y no se han cambiado. La ralentización de la economía va a seguir este año y hay que ver si en 2024 hay un estancamiento para a partir de ahí rebotar y comenzar a crecer. Se espera un crecimiento más potente a partir de 2025.

–¿Hasta 2025 no recuperará la economía los niveles de 2019?

–Sin lugar a dudas. La guerra nos ha desestabilizado, pero tiene unas consecuencias que a nivel económico ya se consideran normales, así que empezaremos a funcionar sobre las variables en las que podemos influir y crecer a partir de ahí. Existe un trastoque completo de la situación. Pese a todo, aunque se pierda poder adquisitivo, el empleo parece garantizado. Mantener el empleo es fundamental.

–Hay empresarios, cito a la patronal CEOE, que dicen que subir el SMI afecta directamente al empleo. ¿Cómo podemos casar ese mantenimiento del tejido productivo con el necesario aumento de la capacidad adquisitiva?

–La mano de obra tiene una pérdida de poder adquisitivo enorme. A causa de la guerra, pero no solo de eso. Los materiales son muy caros, la energía es muy cara y la UE debería cambiar la política energética. El ciudadano es el motor de la economía, eso hay que tenerlo claro. Y si no tiene certidumbre y un empleo estable, no va a consumir. Y si no consume las empresas no venden, no fabrican, y hay desempleo. Todas estas variables tienen que conjugarse.

Si un ciudadano tiene el empleo garantizado y la confianza de que puede mantener su capacidad adquisitiva, consumirá. El sueldo tiene que subir algo. No tanto como el IPC, porque eso ahogaría a las empresas, pero sí algo. El SMI de España está entre los más bajos de Europa, hay que tender a subirlo. Eso crea certidumbre, seguridad, y eso es fundamental a nivel económico.

–¿Qué va a pasar con el IPC en los próximos tiempos?

–Arrastramos un incremento del precio de las materias primas muy importante, todo ha subido. Tenemos actualmente una subida del IPC desproporcionada que tiene que ir minorándose, y lo hará conforme vayan bajando los costes que han aumentado en los últimos tiempos. El IPC subyacente es el que más nos preocupa. La situación se ha desestabilizado y volver a la normalidad conlleva un tiempo, pero se regresará. Las medidas aprobadas también llevan un tiempo hasta que se ven los resultados.

–Iba a preguntarle precisamente por la labor del Gobierno para frenar el IPC. ¿Cómo valora las propuestas?

–Se acabarán notando, no es inmediato, pero se notarán en un plazo de tres a seis meses. Estas cosas van lentas. Pero creo que lo más importante es que el hecho de que el Gobierno baje impuestos, que son los que mantienen el sistema de recursos públicos, redunda en una mayor credibilidad de que se está haciendo algo para bajar la cesta de la compra.

–Algunas medidas, como la rebaja del IVA, parece que no han conseguido su objetivo más directo.

–Es que todo depende de los costes. Si quitamos impuestos pero los costes de fabricación han aumentado un diez por ciento, el precio sube. Pero ha ayudado a que el pan, por ejemplo, sea más barato. De eso no hay duda.

–¿Hasta qué punto puede el Estado seguir endeudándose para ayudar a las familias y empresas a paliar esta situación?

–Puede si hablamos de medidas coyunturales. En la pandemia todos los estados tuvieron que gastar ingentes cantidades de dinero en Sanidad y empleo principalmente. El Estado tiene que endeudarse en momentos de emergencia, eso no hay que cuestionarlo. El problema es cuando ya no es necesario mantener esas medidas y se mantienen, cuando conviertes en estructurales las medidas coyunturales.

–¿Es momento de empezar a reducir el gasto?

–Todavía no, aunque existen una serie de gastos cuestionables.

–¿Por ejemplo?

–Las pensiones.

–Terreno pantanoso…

–La subida del 8,5% es elevada, se ha quedado como algo estructural. Se está incrementado el coste de una manera desproporcionada. Si al final el IPC se contiene, deberíamos haber acometido la subida en varios años. De lo contrario, las pensiones se están aumentado demasiado.

–Pero ya sabe que eliminar “ayudas” después de aprobarlas tiene un coste político que no se suele estar dispuesto a asumir.

–Pero hay que hacerlo, porque se está gestionando el Estado. Hay que pensar en las generaciones futuras.

–¿Es sostenible el sistema de pensiones? ¿Lo verán igual que está ahora las generaciones futuras?

–Solo es sostenible si hay crecimiento económico. Ahora tenemos un problema coyuntural, que es la jubilación de la generación del baby boom. Hay que solventarlo, y hay que aprobar medidas que sirvan para 15 o 20 años. Porque a partir de ahí será más fácil, habrá menos jubilados porque hay menos gente.

–¿Se están tomando buenas decisiones?

–Desde luego no se están tomando con la celeridad que deberían de tomarse.