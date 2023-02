La IV Feria Apícola Internacional de Zamora, Meliza, cerró sus puertas con un positivo balance tanto por la presencia de productores como de profesionales y público, que convirtieron a la provincia en referencia nacional del sector por unos días. Este año no hay cifras oficiales de asistencia de público debido que no se ha montado un sistema de contabilización de presencia como en anteriores ediciones, pero por lo que se ha podido ver en el recinto de Ifeza durante estos tres días los organizadores dan por seguro que se han alcanzado o incluso superado la cifra de 20.000 visitantes del anterior certamen.

Paco Alonso, gerente de la asociación de apicultores de Zamora Apis Durii realizaba a pocos minutos para el cierre del recinto de Ifeza "un balance muy positivo. Nos damos por satisfechos porque seguramente habremos alcanzado la cifra de visitantes del año pasado. Ahora mismo, a media hora para el cierre está todo el recinto lleno de gente, muchos puestos han agotado existencias e incluso algunos de maquinaria han venido la mitad de lo que traían en exposición".

Y es que la Feria Meliza tiene varias vertientes, tanto para el público general, fundamentalmente consumidor de miel de calidad y sus productos derivados, como de los profesionales, que han tenido a su disposición una gran variedad de maquinaria, productos y útiles para la apicultura, además de conferencias profesionales sobre distintos aspectos de este mundo, a cargo de expertos.

"La Feria es atractiva para la gente y las ventas realmente son una muy buena señal", explicaba el responsable de Apis Durii y también a nivel profesional, porque "ha venido gente de media España y los expositores se han marchado con mucha mercancía vendida".

Innovación

La buena marcha de la Feria no debe hacer que se caiga en la complacencia. "Por un lado diría que lo mejor es enemigo de lo bueno, pero es cierto que por otro no podemos quedarnos sentados. Hay mucha competencia, hay otras ferias en España, que nosotros hemos tomado como referentes porque llevan muchísimos años, mientras que aquí como quien dice, acabamos de empezar con esta cuarta edición. Pastrana lleva cincuenta y tantas ediciones, ahí tenemos a Torrelavega, a Camino Morisco, Pozoblanco, hay una serie de ferias en España que para nosotros son importantísimas que procuramos visitar porque al final tenemos muy buenas relaciones con estos compañeros".

Todas las ferias están "en constante evolución y al final por el bien de la apicultura española nos tenemos que seguir modernizando, tenemos que seguir innovando, aunque cada vez es más difícil. Este año le hemos dado una vuelta de tuerca importante y el año que viene, Dios dirá a ver qué pasa. Son muchos meses de trabajo, visitar otras ferias, salir al extranjero a ver otros sistemas de funcionamiento".

Alonso destacaba cómo "han venido compañeros de media España, de Andalucía, Cataluña, estamos viendo gente de Tenerife por allí, en fin gente del extranjero muchísima gente de Portugal, franceses, italianos, gente que ha venido desde Marruecos, en fin nuestra intención es seguir trabajando y poner a Zamora en el mapa que al final es nuestra mayor pretensión".

Respaldo institucional

La Feria comenzaba el pasado viernes con un importante respaldo institucional, tanto por parte del presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, institución que ha apostado con fuerza por el certamen apícola, como por parte del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que respaldó expresamente el reconocimiento de la marca de calidad "Miel de Zamora", cuyo trabajo se ha gestado en la provincia, pero cuya declaración final depende del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).

El de la miel es un sector muy importante en Castilla y León, como demuestra que sea la comunidad con más explotaciones apícolas, cerca de 6.400, y una de las que tiene más explotaciones profesionales, en torno a 700. Además, está entre los principales productores de miel de España.

Zamora, con unos 700 apicultores, cien de ellos que viven exclusivamente de las abejas, y casi 43.000 colmenas, es una de las provincias importantes de un sector imprescindible para el equilibrio ecológico (por la labor de polinización de estos insectos) y para la economía del medio rural ya que es fuente de incorporación de jóvenes y mujeres al campo, de fijación de población y de desarrollo rural.

Las jornadas técnicas han abordado, sobre todo, aspectos profesionales que tratan de ayudar a los apicultores a encarar un futuro no exento de dificultades. Una de las principales, la presumible extensión de un ácaro, la Varroa, que ya se está empezando a ver por estos lares o los también temibles avispón asiático y europeo.

Otras dificultades parecen en principio más fáciles de superar, como el correcto etiquetado de la miel que permita al consumidor saber qué compra, o la regulación de las colmenas itinerantes.

El experto mundial Ernesto Guzmán desvela los secretos de la cría de las abejas

Cómo conseguir abejas más productivas, dóciles y resistentes a enfermedades o la mejor forma de luchar contra una de las principales enfermedades de los insectos melíferos, el ácaro Varroa destructor constituyeron los aspectos centrales de las dos conferencias consecutivas que pronunció este domingo en la Feria Meliza el experto internacional Ernesto Guzmán, un mejicano que trabaja en Canadá y que está considerado como uno de los mejores especialistas mundiales en este campo.

Profesor de la Escuela de Ciencias Ambientales y la Cátedra Pinchin en Salud de las abejas, y Director del Centro de Investigación de las Abejas de la University of Guelph (Ontario-Canadá). Guzmán explicó la mejor forma de conseguir colmenas más productivas, menos agresivas o más resistentes a enfermedades o factores ambientales negativos, mediante distintos métodos, entre los que destacó por su mejor efectividad práctica, la proliferación de zánganos.

Y habló sobre los métodos para acabar con la Varroa. "El perfecto, advirtió, no existe. Ahora mismo es como una carta a Papá Noel". Y es que hay que combinar productos que ataquen al ácaro pero no a las abejas, que no sean tóxicos ni para las melíferas ni para los seres humanos y que sean rentables. La Varroa, advirtió, es el principal enemigo de las abejas y el causante del 85% de la mortalidad de esta especie.