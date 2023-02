El mercado inmobiliario se recupera en Zamora, al cerrar 2022 con 1.502 operaciones de compraventa de viviendas. Para hacerse una idea de lo que significa ese dato, en Zamora no se vendían tantas viviendas desde el año 2010, cuando las transacciones alcanzaron cifras similares las 1.556y de hecho el año siguiente, 2011, se cerró con 1.209 operaciones.

Cierto que 2010 era ya un año con un mercado inmobiliario en franca decadencia tras el estallido de la burbuja, si bien todavía no había llegado la terrible crisis de 2012 que puso en muchas dificultades no sólo a la compra venta de inmuebles sino prácticamente a toda la economía española, la del país y de las familias. La venta de viviendas en 2022 ha superado en 228 a la registrada el año anterior, un 2021 que con 1.274 transacciones se había permitido superar el bache sufrido en el sector inmobiliario durante la pandemia. Se pudo proseguir así la cierta recuperación que ya se atisbaba durante 2019, cortada por la crisis sanitaria, que dejó durante muchos meses la vida económica del país y provincial en "stand by". Los datos que acaba de hacer públicos en Instituto Nacional de Estadística, sin embargo, indican un claro cambio de tendencia, al superar a las cifras de hace una década.

No se llegan, claro, a los registros récord del boom inmobiliario cuando en Zamora, por ejemplo en 2007 se vendían en solo un año 2.818 pisos o del año siguiente, cuando de las 2.346 operaciones formalizadas nada menos que 1.375 eran de pisos nuevos mientras los de segunda mano apenas llegaban al millar.

Poca construcción

Es la vivienda usada la que está tirando del carro de la compra venta, ya que de las 1.502 operaciones del año recién finalizado, 1.276 son de pisos de segunda mano. Sin embargo las 226 viviendas nuevas vendidas suponen el mejor registro desde 2015, lo que indica también cierto movimiento en la construcción de casas. Aún así por cada vivienda nueva que se vende lo hacen más de cinco usadas.

El mercado libre es el principal operador en Zamora, ya que de estas 1.502 viviendas vendidas un total de 1.316 pertenecen a este segmento. La vivienda protegida, en cambio presenta un "encefalograma plano" y no supera las 200 operaciones desde 2012. En 2022 se quedó en 186.

Está por ver si la subida de los tipos de interés, derivada de la alta inflación, puede suponer un nuevo revés inmobiliario por el coste de las hipotecas y una marcha atrás en la incipiente recuperación de un mercado muy importante para la economía, debido a que es un sector tractor de otros muchos y por tanto creador de empleo.