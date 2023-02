"Legislar por capricho político, como en la ley del solo sí es sí, trae nefastas consecuencias"

Muy cauto en sus respuestas, tras las útlimas polémicas en las que se ha visto envuelto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción Rodríguez, accedió a una entrevista improvisada en su visita para inspeccionar el Juzgado de los Social 2, pero sin querer entrar en cuestiones escabrosas. Esta actitud prudente no le impidió dejar de ser claro y firme al asegurar que la justicia no importa a los políticos, lo que explica que no se le dote de medios humanos y materiales. En el cargo desde julio 2005 por los avatares de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Concepción sí arremetió contra la ley del "solo sí es sí" para tacharla de "innecesaria", lo que viene a ser, ha declarado, "legislar por capricho político".

–Su mandato al frente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se prolonga ya 18 años, ¿la inestabilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de renovar, está perjudicando a la Justicia?

–Totalmente y, sobre todo, en órganos como el Tribunal Supremo, en el que hay ahora mismo 20 vacantes de las 81 plazas de magistrado que lo componen, una cuarta parte, que está ralentizando la resolución de los litigios y, por tanto, el servicio público que la justicia tiene que ofrecer al ciudadano. No hay tanto problema en los tribunales superiores y en las audiencias donde los presidentes no nos hemos jubilado todavía, seguimos al frente y prestamos la misma actividad, pero hay otras que no.

–Es el caso de la Audiencia de Zamora no tienen titular desde diciembre de 2021, tras jubilarse Jesús Pérez Serna.

–Esto, claro, repercute negativamente en la rapidez con la que han de resolverse los recursos.

–Parece que al poder político no le importara esta situación.

–Es un clásico en nuestro país. Yo ya estoy convencido de que al poder político la justicia no le importa mucho.

–¿Se sienten los jueces y magistrados desprotegidos en esta situación que debería ser excepcional?

–Totalmente. Vemos que el legislador tiene otras prioridades y que quien tiene que dotar de medios personales y materiales a la Justicia tiene otras prioridades. Ahora estamos viendo cómo el Ministerio, que tiene esa responsabilidad en Castilla y León, está negándonos desde el mes de octubre del año pasado todos los refuerzos en los órganos judiciales necesitados y está ocasionando un mayor colapso todavía en los juzgados y tribunales.

–¿En Zamora, hay algún juzgado especialmente afectado?

–Sí, hay uno, el de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la capital cuya situación es preocupante, que presenta un gran retraso en la oficina judicial a la hora de proveer los escritos y de admitir las demandas. No obstante, se están poniendo los medios necesarios con cierta imaginación, habida cuenta de la carencia de ayudas que tenemos por parte de la Gerencia territorial del Ministerio de Justicia como tal, y yo creo que podemos ser optimistas sobre la actualización.

–¿Ese casi colapso se corresponde con la falta de un juzgado específico de violencia de género?

–No, porque estos asuntos los llevan el número 5 y ha estado funcionando en parámetros de normalidad. Es un problema ajeno.

–¿El problema en el número 4 obedece a las interinidades con las que se ha cubierto la plaza de juez?

–Es un problema por la inestabilidad de la plantilla, por disfunciones en la secretaría.

–¿A pesar de todo, esta complicada situación en Zamora, el Ministerio continúa planteando la instauración de la Oficina Judicial Única?

–El Tribunal de Instancia, que es un proyecto perseguido, sobre el que se lleva trabajando desde hace años, creo que sería la solución en aquellos lugares donde ha sido desplegada la Oficina Judicial, es el complemento ideal y lógico de esa nueva estructura de los órganos judiciales en cada provincia.

–¿Pero en Zamora no será difícil, con un Palacio de Justicia cuyo edificio no es funcional para acoger esos amplios espacios comunes que se proyectan?

–Ya hace 16 años, yo pedía al alcalde de la ciudad por aquel entonces que nos cediera un solar para levantar un edificio judicial, pero, pese a contar con su voluntad, los propósitos del Ministerio en materia de obras y de construcción de edificios iban por otros caminos. Lo que la Administración de Justicia ha hecho es acumular juzgados en edificios antiguos y ahora estamos padeciendo las consecuencias de esas decisiones.

–Los edificios judiciales de Zamora son poco prácticos.

–Muy poco prácticos, en Zamora se han acumulado en el Palacio de Los Momos, este bellísimo edificio que ya no da abasto para albergar más órganos judiciales, de modo que, el Juzgado de lo Social número 1 y el de Menores no pueden tener cabida en el mismo. En Valladolid, hay siete sedes; y en Segovia, hay seis.

–La huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) entra en la cuarta semana, con el retraso que supone en celebración de juicios y tramitación de asuntos en este primer mes, y el sucesivo, al menos, para llevar volver a fijar calendario resolver vistas orales y retomar la actividad. ¿Se está al borde del colapso?

–Verdaderamente va a ocasionar unas consecuencias muy difíciles de resolver. Echando la vista atrás nos acordamos de la huelga de funcionarios de 2007-2008 que. efectivamente, costó varios años remontarla y vamos por el mismo camino. Yo creo que el Ministerio debiera de tratar de resolver este conflicto cuanto antes por el bien de la Justicia.

–Poner fin a las interinidades son una de las reivindicaciones que ha llevado a los LAJ al paro.

–Creo que las reivindicaciones del colectivo son más bien económicas que de otra clase.

–Alegan que llevan diez años esperando a que les suba las retribuciones.

–Como tantos otros colectivos, empezando por los jueces, que hemos perdido mucho poder, no solo adquisitivo, sino real en los últimos 15 años.

–La reforma legislativa sobre la libertad sexual de la mujer, ley del "solo sí es sí", ¿realmente, existe un sustento para la alarma social que está causando o se politizando demasiado la aplicación de la nueva Ley en casos anteriores a su entrada en vigor?

–Mire, las consecuencias de la ley del "solo sí es sí" son, indudablemente, las que se provocan cuando se legisla por capricho político, sin escuchar los necesarios dictámenes de los órganos técnicos del Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, que hubieran evidenciado, como lo hicieron oficiosamente, las consecuencias nefastas que iba a traer la promulgación, la aprobación, de esta ley.

–¿Cómo se puede reconducir ese error?

–Pues, al margen de aumentar mucho el trabajo de los tribunales, porque estamos teniendo que resolver los recursos dirigidos a la revisión de las penas, los jueces estamos aplicando la ley caso por caso de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo. Y tampoco se están produciendo tantas revisiones a la baja de las condenas.

–Esa no es la impresión de la ciudadanía, que cree que todos los violadores se están beneficiando.

–Desde luego, las que hemos tenido en el Tribunal Superior de Castilla y León tampoco son tantas. Estoy pidiendo los datos de apelaciones para la revisión de condenas en la sala de civil y penal y tampoco ha habido tantas.

–¿Es más una pelota que se tiran los partidos políticos de un tejado a otro?

–... (Hace un gesto para no entrar en la respuesta)

–¿Cree que es una ley necesaria?

–Todavía me estoy preguntando el por qué, buscando una explicación, pienso que no solo es una ley innecesaria, sino inadecuada, que está confundiendo figuras penales tradicionalmente diferenciadas como el abuso sexual y la agresión sexual, metiendo en el mismo saco las agresiones donde hay violencia e intimidación y aquellas en las que no existen, provocando una modificación de las penas que ya, de por sí, estaban testadas en el Código Penal anterior.

–¿Esas penas estaban suficientemente penadas en el Código de 2015?

–Es que las penas eran ya muy elevadas en nuestra legislación. Yo lo comento con mis compañeros cuando deliberamos asuntos de esta naturaleza: en muchos casos está más penado un delito sexual que un homicidio. Entonces, hay algo que falla.

–¿Debería dar marcha atrás el Ministerio de Igualdad con esta ley, qué cree?

–El político, el Ministerio, el legislador, tendrá que hacer lo que crea conveniente y los jueces, tendremos que aplicar la ley que hay.

–La ministra Irene Montero acusó a la mayoría de los jueces y magistrados de ser machistas, ¿qué le respondería usted?

–Mire, yo he asistido a las últimas entregas de despachos en la Escuela Judicial, la última en Barcelona, presidida por su majestad el Rey, a quien este año sí le ha dejado asistir el Gobierno, y créame que un 80% de las plazas de jueces han sido cubiertas por mujeres, luego, carecen de sentido las palabras de la ministra por completo, una vez más.

–El juez siempre se atañe a lo que establece la ley, como en el "solo sí es sí", ¿era imposible aplicarla de otra manera?

–No le quepa la menor duda.

–Le pregunto porque la ministra y, la propia Fiscalía General del Estado, decía que existía la posibilidad de interpretar esa legislación para mantener a los agresores sexuales con las mismas condenas.

–Tenga usted la seguridad de que los jueces están aplicando la ley estrictamente en su tenor literal.

–¿Qué opina de la polémica sobe la introducción de las agravantes de la violencia e intimidación para ajustar la ley, que la ministra y Podemos creen que desvirtúan el corazón de la ley, el que no tenga que existir consentimiento expreso de la víctima?

–Desconozco el proyecto que tiene el Gobierno, hay tantas discusiones en el ámbito parlamentario que hasta que el proyecto ley no se plasme en el Boletín Oficial del Estado procuro no distraerme con ello.

–¿Y la ley del aborto, su desbloqueo?

–Es incomprensible que un recurso de inconstitucionalidad haya estado paralizado durante 13 años en el Tribunal Constitucional.

–¿Otro síntoma más de que la justicia interesa solo a los jueces y a la sociedad?

–Yo creo que es síntoma de la ineficacia de algún..., no sé.

–¿Cuándo cree que podrá liberarse de la Presidencia del TSJ de Castilla y León, un puesto casi ya vitalicio, lo ve probable en poco tiempo, cree que el desbloqueo del CGPJ está cerca?

–No, hasta que no haya elecciones generales no creo que se vaya a producir el desbloqueo. Si no se ha producido en los últimos cinco años... Además, estamos en un año eminentemente electoral, vamos a entrar en el proceso municipal y, cuando salgamos de este, prácticamente, entraremos en la campaña de los comicios generales. Este año 2023, entiendo que, salvo una sorpresa grande de última hora, no se acometerá la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

–¿Cree que los políticos manosean demasiado la justicia?

–Bueno, hay un cierto afán por parte de todos de domeñar al Poder Judicial.

–¿Hay una ley para ricos y otra para pobres, como se ha dicho alguna vez?

–Mire, creo que es un argumento con poco peso y, en consecuencia, no atendible.