Zamora, con la miel en los tarros

Zamora es cada vez más consciente del potencial de su sector agroalimentario. También, en lo que tiene que ver con la apicultura. La miel de la provincia cuenta con la calidad suficiente para competir en los contextos más exigentes, y asociaciones como Apis Durii son la prueba viva de que, además, existe la voluntad de dar varios pasos hacia delante en todo lo que tiene que ver con la profesionalización. La feria Meliza se antoja como la parte más visible del edificio que se está construyendo para que el sector gane peso en el territorio y se extienda hacia el exterior. De hecho, la propia muestra aspira a convertirse en una referencia mundial y eso ya se nota si uno se pasea por los más de cien puestos habilitados durante estos días en Ifeza.

No solo miel

La miel en los tarros protagoniza el grueso de la feria, pero no todas las empresas que han venido a Zamora estos días se dedican directamente a la apicultura. También hay personas como Javier Jiménez, de Maquinre, que se orientan a fabricar maquinaria para los profesionales del sector: "No había venido nunca, pero he hablado con gente que me ha dicho que merece la pena", explica este autónomo sevillano, que ve cómo la pandemia ha quedado atrás, pero que pone voz a la queja principal que se escucha por los pasillos de toda la feria: "Los apicultores siguen con la miel en casa. Si no se vende, no hay dinero; y, si no hay dinero, no hay máquinas nuevas", reflexiona Jiménez, consciente de los problemas causados por la importación de miel procedente de China.

Unos metros más allá, en pleno corazón de Ifeza, aparece la propuesta de Apibéricos. Aquí sí, la miel es la protagonista principal: "Esta es una feria internacional que nos parece espectacular como mostrador para nuestros productos, pero también para ver un poco más de cerca cómo va el sector y para estar al lado de los clientes", señala su representante, Laura García.

Del otro lado de La Raya y también desde Zamora

Apibéricos llega procedente del otro lado de La Raya, de la zona de Tras-os-Montes, y subraya la calidad de sus mieles crudas "que mantienen sus propiedades y que son completamente artesanales". Las distintas tipologías que comercializan se distinguen en función de la zona donde nacen, siempre de la mano de estos autodenominados "pastores de abejas".

En la feria, 14 de los productores proceden de diferentes puntos de la provincia. Entre ellos, los representantes de Abeja Sayaguesa, que se han desplazado desde Roelos para exhibir la calidad de sus mieles ante los paisanos y los visitantes que pasarán por miles a lo largo de todo el fin de semana: "Tratamos de mantener nuestra apuesta por la calidad y, de eso, Zamora entiende mucho", advierte Charo Hernández, la responsable del stand de este negocio.

Esa intención de conservar unos estándares elevados a veces entra en conflicto con la rentabilidad, lo que provoca las quejas de la propia representante de Abeja Sayaguesa: "El azúcar y los tarros están caros y cuesta mucho sacar la miel a un precio que nos pueda dar algo", argumenta Hernández, que lamenta cómo muchas familias adquieren en ocasiones mieles "súper baratas" sin ser del todo conscientes de que por el camino del ahorro el producto va perdiendo propiedades. Eso sí, el cliente de la provincia tiende a tener ojo para estas cuestiones: "La gente sabe".

Los materiales

Quienes también conocen perfectamente a las abejas y a todo lo que rodea a su negocio son los propios apicultores. Así lo destaca Rocío Fernández, de Apícola Candieira, que se dedica a la venta de material vinculado al sector. Esta firma gallega se ha ido adaptando a las nuevas necesidades de los productores de diferente nivel para poder mantener vivo su negocio: "Ahora, van apareciendo productos que sirven para ahorrar en tiempos y en costes", cuenta Fernández, que salió "muy contenta" de su primera vez en Meliza y que repite este año con el fin de ver cumplidas sus expectativas.

Si le va tan bien como a Manuela Miguel, probablemente regrese a Coruña sin queja. La citada vendedora cuenta con un amplio stand dedicado a la venta de colmenas, trajes, maquinaria e incluso peluches de la Abeja Maya. "Siempre viene mucha gente, muchos apicultores, y tenemos un resultado muy bueno", señala esta portuguesa de Macedo de Cavaleiros, que reconoce que lo barato de algunos de sus artículos suele atraer a un público fiel a este puesto de su firma Macmel.

Con menos concurrencia, pero con un producto mucho más específico han desembarcado por primera vez en Meliza las responsables de Dadelos Agrícola, una firma dedicada a la alimentación de las abejas, que se ha desplazado a Zamora desde la Comunidad Valenciana. Una de sus trabajadoras, Inés Martínez, subraya que estos insectos "comen sobre todo azúcares" que son la base de sus jarabes o sus pastas: "Cada apicultor decide lo que le interesa", destaca la experta, que se muestra convencida de que la feria que acoge por cuarta vez Ifeza tiene potencial para "coger bastante volumen".