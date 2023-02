El Bono Nacimiento es una ayuda de hasta 2.500 euros que concede la Junta de Castilla y León a las familias castellanas y leonesas con hijas e hijos nacidos o adoptados a partir del 1 de enero de 2023, a través de una convocatoria abierta de subvenciones. Dos son los objetivos principales: fomentar la natalidad, ayudar a las familias con hijos y dinamizar el comercio de Castilla y León.

¿Quiénes pueden pedirlo?

Todas las familias que están empadronados en Castilla y León pueden solicitarlo y este bono se materializará en una tarjeta prepago, llamada Tarjeta Familia, para comprar productos básicos en los establecimientos comerciales adheridos como alimentación infantil, pañales, productos de higiene, ropa y accesorios infantiles, farmacias, ortopedias u otros para la atención infantil.

¿Cómo identificarme como negocio colaborador?

Desde la Junta, explican que este trámite para manifestar formalmente la condición de establecimiento colaborador no es un requisito para aceptar el pago de compras con dicha tarjeta, es decir, que no hace falta declararse públicamente como establecimiento colaborador para que las familias compren en tu negocio. No obstante, no está de más aparecer en el listado oficial de todos los establecimientos a modo de "escaparate" para que las familias tengan en cuenta tu comercio y ganes visibilidad. Así las cosas, los establecimientos que deseen tener el "título" oficial de "colaboradores", solo deben rellenar un breve formulario que puedes descargar aquí. En él te solicitarán nombre, apellidos, DNI, dirección, sector, nombre del comercio, el epígrafe de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de España (CNAE), etcétera.

Una vez completados todos los datos, habrá que guardarlo en PDF y desde el mismo PDF se podrá enviar por correo electrónico a la dirección indicada.

¿Cuánto me darán a mí como padre o madre?

Las familias disponen de tres meses desde el nacimiento o la adopción para solicitar la ayuda o a contar desde la publicación de la convocatoria en el caso de los niños nacidos entre el 1 de enero y dicha fecha de publicación (6 de febrero de 2023). La cuantía del Bono Nacimiento variará en función del nivel de renta y del número de miembros de cada familia y se incrementará en el caso de discapacidad del recién nacido o adoptado.

¿Es compatible con otras ayudas?

La ayuda del Bono Nacimiento será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, pero no con las deducciones por nacimiento o adopción de la cuota en el tramo autonómico del IRPF.

¿Cómo se pide?

Desde la Sede Electrónica de Castilla y León. Desde ahí podrán acceder a la aplicación informática en la que deben grabar su solicitud. Allí encontraran la normativa que regula esta subvención y toda la información sobre los requisitos que deben cumplir los solicitantes, la documentación que deben aportar y toda la información sobre el Bono Nacimiento.

¿Qué otras cosas tengo que saber?