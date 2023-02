«¿Cuándo vas a dar el salto a la literatura?» le suelen preguntar a Mónica Rodríguez Suárez. «¿Estás con una novela o con un libro para chicos?» le inquieren a Pedro Ramos García. Ambos son dos escritores con un peso específico en la literatura infantil y juvenil —con sendos Premios Edebé en 2022— y una trayectoria más que consolidada, pero todavía tienen que soportar el interrogatorio sobre cuándo se van a dedicar a la literatura «de verdad». Los dos escritores, junto a Chiki Fabregat —otro nombre reconocido en este ambiente— han sido los encargados de inaugurar las octavas Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura, organizadas por la Dirección Provincial de Educación de Zamora.

«La literatura juvenil arriesga mucho más que la adulta, porque tratan temas complicados, como el transgénero o el autismo», defiende Ramos García, quien se confiesa un auténtico devorador de este tipo de libros, tanto de autores nacionales como internacionales. «Se arriesga tanto en el contenido como en la forma», añade su compañera Chiki Fabregat. A quien menosprecia la literatura escrita para jóvenes lectores Pedro Ramos García les aconseja su lectura, porque está seguro de que así, cambiarán inmediatamente de opinión. «Los libros más vendidos actualmente no tienen nada que ver con lo que se hace en literatura juvenil. Es la gran ignorada, muchos la consideran un género menor y algunos compañeros te miran incluso por encima del hombro», lamenta.

Para él no es difícil ponerse en la piel de sus lectores porque, confiesa entre risas que sigue siendo un adolescente «y no quiero madurar», subraya. «El coleccionista de besos», «Todo es mentira», «Masculino singular», «La playa de los cristales» o «Héroes» son algunos de sus éxitos literarios, a los que se añade recientemente «Un ewok en el jardín», con el que obtuvo el Premio Edebé de Literatura Juvenil. Cada nuevo proyecto lo prepara sobre todo «escuchando» a los jóvenes. «Para mí ir a los encuentros literarios es muy enriquecedor, tienes a tus lectores en frente y hay que aprovechar, porque son una fuente inagotable de ideas. Disfruto mucho charlando con ellos, de hecho, creo que es la parte más divertida de mi trabajo», apunta. Aprovecha también esos encuentros para pulsar los avances de sus nuevas obras. «Les pregunto para ver sus reacciones, entender lo que les interesa y lo que no, porque siempre son mucho más francos que los adultos», compara. En este sentido, aconseja que un escritor «tiene que ser todo oídos».

Por su parte, Mónica Rodríguez Suárez se siente afortunada de escribir literatura infantil. «Me parece muy interesante el ejercicio de volver a esa mirada asombrada del niño y apasionada del joven. Es muy limpia y hace que reaprendas todo desde otro lugar», agradece. «Y aunque yo soy ya adulta responsable, no me he olvidado de prácticamente nada de mi infancia y de lo que me emocionaba de niña, ese descubrimiento del mundo y ese tiempo infinito de la infancia, que es algo que sigue siendo una realidad, seas de la generación que seas», describe. De su imaginación han salido libros como «La casa del tejado rojo», «Alma y la isla», «Aurora o nunca», «Las cosas de Federico» o «Rey», que se ha alzado con el Premio Edebé de Literatura Infantil el pasado año.

Ninguno de los tres autores considera que los libros escritos para niños y jóvenes deban tener un , mensaje o aprendizaje. «La primera función de la literatura es entretener, no tiene ningún sentido buscar una moraleja, tiene que estar totalmente separado de la educación. Uno escribe sobre temas que le interesan para entender la realidad, pero sin ningún afán de enseñarle al otro», considera. Lo interesante, por tanto, es que sea el lector quien saque sus propias conclusiones y reflexiones. «Depende de la mochila que tenga cada uno, serán diferentes», puntualiza Ramos García, quien tiene claro que, en este sentido, «lo que no puede ser es que la literatura sea gratuita, es decir, no puedes entrar en un libro y salir igual. Siempre hay que aprender algo, descubrir algo», considera. En lo que también están de acuerdo es en desterrar el mito de que los niños y jóvenes no leen. «Lo hacen incluso más que lo adultos», subraya Fabregat. «Lo que hay que hacer es escribir sobre lo que les interesa, ahí es como van entrar en el libro y entonces se convierten en los lectores más fieles del mundo», afirma Rodríguez.