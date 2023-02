La tienda Ale-Hop de Zamora debe presentar un plan antiincendios en cinco días para evitar el cierre

El Ayuntamiento de Zamora ha requerido a la tienda Ale-Hop situada en la calle de Santa Clara con la plaza de Sagasta, para que presente un plan de emergencia contra incendios en el plazo de cinco días si no quiere verse obligada a cerrar sus puertas. La problemática ha salido a la luz tras una inspección rutinaria realizada por los arquitectos municipales en la que han advertido que el local no cumple con la normativa legal vigente. Un informe elaborado tras esa visita señala que las personas que se encuentran dentro del local, tanto trabajadoras como clientes, se encuentran en riesgo y eso es lo que ha motivado el envío de la notificación en las últimas horas por parte de la institución.

El concejal de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zamora, Romualdo Fernández, ha asegurado que la administración “no puede mirar hacia otro lado” cuando lo que está en juego es la integridad de las personas. “Una cosa es un problema de licencia, que al final es un trámite, y otra muy distinta es que se ponga en riesgo a la gente”, ha indicado. “En esta situación, o solucionan el asunto en un plazo de cinco días y cumplen con la normativa, o tendrán que cerrar”, ha añadido.

La tienda Ale-Hop abrió sus puertas el pasado mes de noviembre, aunque “no debería haberlo hecho porque no cumplía con las normas”, como así ha señalado Fernández. Se refiere el concejal del Ayuntamiento de Zamora a que el establecimiento está enclavado en un edificio en obras que no tiene licencia de ocupación. “No obstante, eso es menos relevante porque es una cuestión que se puede solucionar en más o menos tiempo, pero no así la falta del plan de emergencia contra incendios”, ha indicado. Pese a lo difícil de la situación, el edil ha manifestado que su misión es “controlar la seguridad del ciudadano”, aunque eso produzca situaciones desagradables como esta amenaza de cierre.

En marzo de 2022, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora aprobó la rehabilitación integral del edificio situado en un lugar estratégico entre las calles de Santa Clara y San Torcuato y las plazas de Sagasta y Zorrilla para la construcción de trece viviendas, un local comercial y trasteros. Los herederos de García Casado vendieron el edificio en el 2019 por una cantidad que superó los dos millones de euros. Levantado en 1950 (aunque la sociedad que lo ocupó se constituyó unos años antes) el inmueble tiene cerca de 400 metros cuadrados de planta y alrededor de 2.500 metros cuadrados construidos en varias alturas. El edificio llegó a estar valorado en doce millones de euros en la época de la expansión inmobiliaria.

Ale-Hop emplea a 14 personas en esta tienda del centro de Zamora, cuyos puestos de trabajo penden de un hilo por lo que el Ayuntamiento considera un incumplimiento de la normativa legal vigente en materia de incendios.