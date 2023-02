El mandato de la Diputación se agota, pero el interés político continúa en cada Pleno. Esta vez, los focos apuntaban hacia el asiento del presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, que ha vivido este viernes su última sesión como representante de Ciudadanos en la corporación. El máximo mandatario de la casa pasará a ser no adscrito, tras abandonar el partido por el que resultó elegido, pero resistirá en el cargo con el beneplácito del Partido Popular, la aparente indiferencia del PSOE y la indignación de Izquierda Unida. La portavoz de este grupo, Laura Rivera, ha demandado "certidumbre jurídica", ha hablado de transfuguismo y ha reclamado "dignidad y ética" en la actividad pública.

Eso, desde su asiento en el Pleno. Una vez levantada la sesión, Rivera ha sido más contundente en la valoración política y ha indicado que la situación le parece "totalmente impresentable"; merecedora de una dimisión. Requejo, sin embargo, no está en esa idea. El presidente provincial ha repetido ante la corporación lo que había dicho horas atrás delante de los micrófonos: "He pedido la baja en mi partido y pasaré a ser concejal y diputado no adscrito. Estoy perfectamente informado de mis derechos y esto no va a afectar al equipo de Gobierno", ha explicado el ya anunciado candidato de Zamora Sí para las elecciones municipales de mayo.

Sin darse por satisfecha con tal respuesta, Laura Rivera se ha preguntado si Requejo le contestaba "como diputado no adscrito o como presidente tránsfuga". La cuestión se ha debatido en el marco de una moción presentada por Izquierda Unida para poner este tema sobre la mesa. Ni el PP, interesado en que el mandato avance sin sobresaltos, ni el PSOE, que no ha levantado el micrófono en todo el Pleno, han querido profundizar en ello. A nivel práctico, todo continuará igual.

Un mano a mano entre Requejo y Rivera

En realidad, toda la sesión se ha dibujado como un debate mano a mano entre Requejo y Rivera. Así ha sido incluso en un punto aprobado por unanimidad, el referente a la aprobación de un proyecto de cuidados "silver" en la zona de Campos-Pan-Lampreana, financiado con más de medio millón de euros. La iniciativa consiste en monitorizar los hogares de las personas mayores que viven en soledad a través de dispositivos ubicados en objetos de uso cotidiano, que alertan si se detectan comportamientos anómalos. El aviso llega a un cuidador homologado que controla si algo malo está ocurriendo.

Rivera ha reclamado que esta iniciativa sirva como apoyo y no como sustituta de la ayuda a domicilio: "Las personas necesitan ser atendidas", ha advertido la portavoz de IU, aunque ha ironizado con que, a veces, "es mejor hablar con un robot" que con los dirigentes de la Diputación. Requejo ha ofrecido las explicaciones demandadas y ha advertido de que el programa no pretende sustituir a las personas: "Es un control que no es invasivo", ha asegurado el presidente, que ha anunciado que la iniciativa se extenderá próximamente a Sayago.

El plan energético

El otro foco del debate se ha situado sobre el plan de ayuda energética para los ayuntamientos comprometido hace meses por el bipartito. La propuesta contemplaba un apoyo de un millón de euros para que los municipios compensaran el incremento de los costes en los suministros, pero el dinero sigue sin llegar: "Ustedes no dan ni golpe en la provincia. El día a día de los ayuntamientos no está entre sus intereses políticos", ha advertido Laura Rivera.

El comentario ha molestado a Requejo, que le ha pedido respeto a la portavoz de la oposición: "No me diga que no damos ni golpe, aquí se han hecho cosas muy buenas", ha replicado el presidente, antes de reconocer que, en este caso, "se ha ido con retraso". "Lo asumimos y queremos tramitarlo con urgencia. Vamos a cumplir con el compromiso del millón de euros", ha afirmado el dirigente de La Encarnación.

Más allá de estos asuntos, el Pleno se ha resuelto sin otras grandes cuestiones que abordar. Si acaso otro pequeño encontronazo con los mismos protagonistas en relación a las ayudas para la Sierra de la Culebra y una nueva crítica de Rivera por el incumplimiento del acuerdo del 2018 para rehabilitar a los empleados y políticos de la Diputación represaliados tras el golpe de 1936. El resto transcurrió sin debate y con la previsión de que el mandato avance hacia su final con el bipartito inamovible y con casi todos con un ojo puesto ya en los intereses electorales.

Toma de posesión

A pesar de que el mandato concluirá en esta primavera, la corporación ha recibido este viernes a un nuevo miembro. Se trata del socialista Ángel Calleja, que ha sustituido a Eduardo Folgado como representante del partido en La Encarnación. El nuevo diputado ha estado arropado en su primer día por el secretario provincial del partido, Antidio Fagúndez; por la secretaria de Organización autonómica, Ana Sánchez; y por el alcalde de Benavente, Luciano Huerga.