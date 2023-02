GALERÍA | Los felices años de la enseñanza en Zamora

Comenzó como una pequeña broma en un descanso para el café y la idea fue tomando forma hasta este 16 de febrero, fecha elegida para celebrar por primera vez —y en sucesivas ediciones— el Día Nacional de los Institutos Históricos. El IES Claudio Moyano es uno de ellos desde el pasado 2019 y el equipo docente quería celebrar esta recién estrenada efeméride de una manera especial y original, así que se les ocurrió la divertida idea de ataviarse como maestros y maestras del pasado siglo, en los felices años 20, cuando el instituto zamorano abrió sus puertas.

Al ser algo voluntario, no estaba muy clara la participación del claustro, pero la acogida no pudo ser más exitosa y una veintena de docentes se decidió a hurgar en el baúl de los abuelos en busca de las mejores galas para tan magna ocasión. Con bombín, chaleco, pajarita y bastón ellos, con tacón ancho, plumas, perlas, sombreros y lentejuelas las féminas. Una combinación perfecta que hizo girar las cabezas de todos los alumnos del instituto a la hora del recreo, teniendo que mirar dos veces para comprobar que esas personas que parecían haber llegado al centro escolar a través de una máquina del tiempo eran las mismas que horas antes les habían impartido clase de lengua, religión, naturales o matemáticas.

Los promotores de esta iniciativa son Verónica Núñez y Patricio Vega, profesores de Religión y Lengua, respectivamente. "Cuando se celebró el centenario del instituto, se le otorgó la distinción de centro histórico y esto implica ser memoria viva. Esta idea parte de este deseo de mantener esa memoria, promover lo que significa el espíritu del Claudio Moyano, su aporte y patrimonio humano, artístico y creativo", explica Núñez.

Oda al tiempo

El tiempo es un concepto importante en este instituto, en diferentes sentidos. Uno de ellos está centrado en la generaciones que han pasado por sus aulas. "Muchos de nuestros actuales alumnos tienen abuelos, tíos y padres que han estudiado aquí. Pero también están aquellos que no tienen esa memoria histórica. Para no perder la identidad, no hay que olvidar la raíz y, en ese punto, queremos valorar esa raíz, para hacer también una conexión con el futuro", detalla la profesora.

En esta línea del tiempo surge también la exposición que —dentro de esta celebración— se puede visitar a la entrada del instituto, presidida por un photocall que hace viajar a los alumnos un siglo atrás. Del museo del IES se han rescatado diferentes instrumentos, todos relacionados con la medida que ocupan varias vitrinas, así como una línea temporal que ubica la inauguración del centro en el contexto que se vivía en España y el resto del mundo.

La historia del centro

Su compañero Patricio Vega añade que esta regresión a los años 20 también se debe al propósito de "dar visibilidad a esa historicidad del centro, que ya forma parte del selecto club de institutos históricos, además de querer ser un guiño a las anteriores generaciones de nuestros antepasados docentes", asegura.

Tampoco olvida que en este homenaje está muy presente la figura del propio Claudio Moyano, quien le da nombre al instituto y a una de las leyes más importantes de la educación en España, que dirigió el rumbo de las escuelas durante más de un siglo, hasta 1970.

Los promotores pretenden que esta jornada festiva y cultural se instauren en el instituto "y que se amplíe en próximos cursos".