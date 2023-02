"Estoy buscando este collar que perdí". A simple vista, un anuncio inocente de aquel que quiere encontrar un objeto perdido. Pero puede que no sea así. Si has paseado por Zamora en los últimos días, puede que hayas visto varios carteles como los de la foto. Una persona que ha estado en la capital perdió sin darse cuenta un collar con una piedra negra con pintura e hilo metálico, un objeto que, según dice el cartel, "no tiene valor económico, solo sentimental".

Además, el cartel anuncia una recompensa para aquella persona que lo encuentre. Añade, también, un número de teléfono con el que ponerse en contacto. ¿Collar perdido o estafa? Un usuario colgaba esta foto de forma inocente en una red social buscando compartir el anuncio para ver si alguien había visto la joya. Ante esto, muchas personas se dieron cuenta de que el número que aparece no es de España. En concreto, el prefijo indica que el teléfono es de Italia, a lo que algunos usuarios alertaron sobre la posibilidad de que se tratara de una estafa.