Sin Ciudadanos, pero agarrado al cargo: un nuevo escenario para Requejo

Francisco José Requejo abandonó este jueves Ciudadanos, pero seguirá hasta junio en los cargos institucionales que obtuvo como candidato del partido naranja. Durante los meses de mandato que faltan, el dirigente liberal continuará como concejal y diputado no adscrito y como presidente provincial, mientras compatibiliza esas responsabilidades públicas con el lanzamiento de Zamora Sí, la formación que ha creado junto a otros ex de Ciudadanos para presentarse a las próximas elecciones.

El propio presidente de la Diputación compareció durante la mañana para explicar estos movimientos y para confirmar la ruptura de las negociaciones que mantenía abiertas con Ciudadanos. Hasta hacía solamente unas horas, Requejo había mantenido contactos con el partido para tratar de alcanzar un acuerdo preelectoral. La formación naranja estaba abierta a integrarse en Zamora Sí, siempre y cuando el cabeza de cartel se mantuviera como su afiliado.

Una marcha inevitable

Sin embargo, Requejo planteó su salida de Ciudadanos como un asunto inevitable, por lo que el partido dirigido a nivel autonómico por Gemma Villarroel abandonó la idea de un pacto. De hecho, minutos después de la comparecencia del político zamorano, la formación naranja envió un comunicado para "exigir" que el presidente de la Diputación abandonara su cargo en la institución provincial y también su puesto como concejal del Ayuntamiento de la ciudad.

Villarroel explicó que Requejo estaba en la obligación de abandonar sus cargos públicos "en cumplimiento del código ético que firmó en su día". Esa normativa interna indica que la baja en el partido debe venir acompañada por una dimisión en las instituciones: "Esperamos que cumpla y que deje paso a las personas comprometidas con este proyecto", insistieron desde Ciudadanos Castilla y León.

"Ciudadanos me pedirá el acta, pero no la voy a devolver"

El caso aquí es que la regla particular de un partido está por debajo de la norma que permite a Requejo abandonar las siglas por las que resultó elegido y mantenerse como miembro no adscrito de las corporaciones de las que forma parte, en este caso la Diputación y el Ayuntamiento, donde continuará, como él mismo afirmó en su intervención ante los medios. "Ciudadanos me pedirá el acta, pero no la voy a devolver", afirmó.

Requejo se amparó en su "compromiso" con los zamoranos y abogó por "terminar el mandato de la mejor manera posible". De hecho, lejos de cargar contra Ciudadanos, el presidente de la Diputación agradeció los intentos del partido por retenerle y expresó particularmente su gratitud hacia Gemma Villarroel. La propia dirigente autonómica del partido aseguró que "el ruido" había influido negativamente en que la negociación se fuera al traste.

Más aún, Requejo llegó a reconocer en su intervención que Ciudadanos estaba dispuesto a que su estructura orgánica en la provincia desapareciera para integrarse en Zamora Sí. Eso ocurrirá de todos modos, ante una realidad que indica que el grueso de la militancia se irá con el presidente provincial.

La ventaja que da la institución

El futuro candidato de Zamora Sí trabajará, por tanto, desde fuera de Ciudadanos, pero desde dentro de las instituciones, con la ventaja que esa posición le otorga de cara a las elecciones. Preguntado por si esa circunstancia resulta moralmente aceptable, Requejo respondió de este modo: "Depende de cómo lo veas. Yo llevo trabajando muchos años y creo que me he ganado el acta. El partido está en su derecho de pedírmela, pero yo también de quedarme con ella para rematar los proyectos que nos quedan pendientes".

El mandatario liberal se reafirmó, por tanto, en que todo se mantendrá más o menos igual en las instituciones, una vez su camino y el de Ciudadanos se han separado definitivamente. Su paso a la posición de no adscrito solo tendrá influencia en la composición de las comisiones, en la pérdida de la asignación del grupo y en la reducción del personal de confianza.

El pacto es conmigo

El cambio tampoco repercutirá negativamente en el pacto de Requejo con el Partido Popular en la Diputación, y eso que el socio mayoritario del bipartito se enteró por los medios de que el presidente de ese equipo de Gobierno compartido dejaba el partido con el que entró a La Encarnación: "No tengo que hablarlo con nadie porque es una decisión personal mía", apuntó el ya ex de Ciudadanos, como respuesta a si había charlado previamente con el PP: "El pacto es conmigo, quedan tres meses y hay que dar estabilidad", zanjó el que será candidato de Zamora Sí en las elecciones de esta primavera.

El PP apuesta por el pragmatismo y señala que "la estabilidad prevalece sobre el resto"

Los responsables del Partido Popular en la Diputación de Zamora se enteraron por casualidad de que su compañero de coalición y presidente de la institución provincial, Francisco José Requejo, había convocado a la prensa para hablar sobre su futuro político. Ni siquiera el vicepresidente primero, José María Barrios, había sido advertido previamente de que su socio dejaba Ciudadanos para pasar a ser no adscrito y de que, por tanto, el pacto alcanzado en 2019 con el partido naranja se reducía a un acuerdo con el político firmante.

A pesar de eso, Barrios reaccionó con mesura a una noticia que, por otra parte, tampoco le pilló por sorpresa: "Nosotros alcanzamos un acuerdo para cuatro años y no se va a romper nada", apuntó el mandatario del PP, el partido al que pertenecen doce de los trece miembros del bipartito; todos menos Requejo: "La estabilidad prevalece sobre el resto", añadió el vicepresidente primero.

José María Barrios sí deslizó que al Partido Popular le habría gustado terminar el pacto como empezó, pero aseguró que "no va a haber problema". "Yo seguramente habría actuado de otra manera, pero cada uno hace lo que cree que tiene que hacer", argumentó el vicepresidente provincial, que apostó por seguir trabajando por los municipios durante los meses que quedan de mandato. "Vamos a mantener el equipo de Gobierno y estas cosas yo siempre las echo un poco al rincón del olvido porque no ganamos nada", insistió Barrios, que este viernes se sentará nuevamente al lado de Requejo en el Pleno ordinario de febrero.

Cruz Lucas se queda de nuevo como concejala no adscrita

La salida de Francisco José Requejo de Ciudadanos ha venido acompañada de la baja de Cruz Lucas del partido naranja. La hasta ahora portavoz del grupo en el Ayuntamiento de la capital pasará a ser también no adscrita y acompañará a su compañero en su nueva aventura política de Zamora Sí: "Me voy a mantener junto a mi amigo porque creo firmemente en el proyecto ilusionante, valiente y de futuro que tiene para la ciudad", explicó la representante municipal.

Lucas indicó también que tiene la voluntad de agotar el mandato como concejala hasta las próximas elecciones municipales, por lo que volverá a ejercer su labor como no adscrita. Hay que recordar que la hasta ahora edil de Ciudadanos se presentó en 2015 como número dos de la lista del PSOE, pero abandonó las filas socialistas junto a José Luis Gómez antes de tomar posesión en el Ayuntamiento. Si finalmente concreta su alta en Zamora Sí, este será su tercer partido en ocho años.

Igea cree que Bartolomé sería "un pedazo de candidato"

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, señaló tras conocer la baja de Francisco José Requejo de Ciudadanos que José Antonio Bartolomé sería "un pedazo de candidato" para encabezar la reconstrucción del partido naranja y liderar la candidatura que la organización pretende confeccionar para las elecciones de mayo, aunque matizó que el propio interesado y la dirección autonómica son quienes han de decidir.

Bartolomé, que fue diputado nacional durante la breve legislatura que transcurrió entre las elecciones de abril y las de noviembre del 2019, ejerció a continuación varios cargos dentro del Gobierno autonómico del que Igea fue vicepresidente. De momento, el zamorano se muestra dispuesto inicialmente a participar del proceso orgánico para tratar de dar vida a Ciudadanos en Zamora. Por lo demás, Igea apuntó, en relación a la permanencia de Requejo en el cargo y de la aceptación del PP, que "cada uno se retrata en sus niveles de exigencia ética".