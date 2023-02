Alianzas bajo el objetivo de un zamorano

Reconocido dos veces como Mejor Videógrafo Internacional —el único español que ha logrado este doble galardón—, el zamorano Juan Rodríguez sigue cosechando éxitos por su buen hacer tras la cámara y recientemente recogía en Zaragoza el Premio Goya al Mejor Vídeo de Boda por su trabajo "Universos infinitos". Una recompensa que reconoce que le ha reportado mucha más repercusión que los dos premios entregados por la Bride Association de Brasil en los años 2020 y 2022. "Se trata de un premio muy importante dentro del territorio nacional y estoy muy contento, porque tiene un gran prestigio", asegura.

Este fotógrafo lleva años dedicado al mundo de la imagen, primero en Zamora y después en Béjar, donde se marchó con 25 años y fundó Latricotosa Films, una productora de vídeos de boda con la que recorre no solo España, sino rincones del mundo entero "que nunca habría visitado si no llega a ser por mi trabajo", reconoce. Nueva York, París o el lago Como, en Italia, son solo algunos de los escenarios donde ha rodado pequeñas obras cinematográficas para que los protagonistas de ese día tengan un recuerdo único.

Su toque especial

Y es que este zamorano le da un toque muy especial a sus producciones. "Cada una es totalmente distinta a la otra, porque no hay dos parejas iguales", justifica. Por eso, cuando potenciales clientes se acercan a su estudio para proponerle un vídeo de su boda similar a alguno de los que tiene colgados en su página web, él les adelanta que va a ser imposible esa petición. "Mucha gente me dice, para bien o para mal, que ninguno de mis vídeos es igual. Tengo grabadas desde una boda en Venecia hasta una bajo el rito hindú en Houston u otra en Coreses y ninguna tiene nada que ver. Lo que a mí me gusta es contar la historia, no me cierro a ninguna experiencia", señala.

Y de ahí que su manera de trabajar también sea bastante singular y no se circunscriba a estar solo en día de la ceremonia cámara en mano. Juan se convierte durante varias jornadas en uno más de la familia, estudia a sus integrantes, pregunta por sus gustos, acude a los lugares de trabajo de los novios, se toma un café con el futuro padrino o se pone a jugar con el perro de la familia. "Mi trabajo se diferencia del resto en que es muy documental. Yo siempre construyo la historia desde las vivencias", apunta.

Una forma de grabar que considera que puede ser lo que le ha diferenciado del resto de candidatos al Premio Goya al Mejor Vídeo de Boda y por lo que le ha elegido el jurado de esta edición. "Todo se va construyendo orgánicamente a través de lo que sucede, por eso a veces también me la juego, ya que no sé si va a haber muchas anécdotas. Pero me gusta disfrutar como un invitado más", confiesa.

Con frescura

A través de su mirada, construye la culminación de esa historia de amor, "sin preparaciones, así resulta todo más fresco", apunta. Una labor en la que tienen que colaborar los protagonistas. "Siempre les recuerdo que no son actores, que tienen que ser ellos mismos para que quede todo lo más natural posible. En ese sentido, también me apoyo mucho en los sonidos del día, lo que le da más valor documental", añade.

El resultado es una pieza única para tener un recuerdo imborrable bajo un prisma diferente.