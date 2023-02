Guiones escolares para ponerse en el lugar del otro

Gabriel Murphy es un niño de trece años al que la suerte no le acompaña. Tras un día horrible en el colegio, no le queda más remedio que pedir ayuda al orientador del centro, quien, aparte de consejos, le ofrece una poción mágica que le permite comenzar de nuevo la jornada. Este es el argumento de "Murphy vs empatía", la historia que se ha alzado con el primer premio de la cuarta edición del Concurso de Guiones de Cortometraje y Series de Televisión del colegio Corazón de María, que ha salido de la imaginación de Lucía Colino Fidalgo, alumna de 2º de la ESO.

Después de un parón obligado por culpa de la pandemia, el colegio zamorano decidió este curso retomar un certamen que ha tenido una gran aceptación desde que se puso en marcha, con el objetivo de fomentar las capacidades de redacción de los alumnos de la ESO y aprovechar todos los recursos que les ofrece su estudio de televisión, con el que trabajan desde 2014. La idea arrancó desde el departamento de Lengua y Literatura y el concurso está abierto a todos los alumnos de Secundaria, con especial atención a los de 2º, puesto que en el currículo de la asignatura de lengua se estudia el guion cinematográfico. Fue en octubre cuando se lanzaron las bases de esta nueva edición y los estudiantes tuvieron dos meses para elaborar su propuesta de guion. Cada año se propone un tema diferente para estas historias. En cursos anteriores se ha dado protagonismo al cuidado del medio ambiente o al problema del acoso escolar. En esta ocasión, el lema era "Ponte en mi lugar. Ponte en su lugar". Una maleta de experiencias Grabado en el colegio El único requisito para presentar el proyecto es que el guion se escriba "teniendo en cuenta que será grabado en el propio colegio, en cualquiera de sus instalaciones, desde las aulas hasta el estudio de televisión, donde se podrá utilizar el croma por si fuera necesaria una ubicación de escena de la que no se dispone en el centro", se especifica en las bases del concurso. El fervor de una romería mariana Conciencia social y buena redacción son otros de los aspectos que los participantes deben tener en cuenta y que el jurado —conformado por profesores del colegio— valoran de forma positiva a la hora de otorgar los premios. Tras la deliberación del jurado, llegó la entrega de premios, con una gala en la que solo faltó la alfombra roja y a la que estaban invitados todos los estudiantes de la ESO, que esperaban con nervios la apertura de los sobres para conocer a los ganadores de esta edición. Tras el primer premio para "Murphy vs empatía", llegaba el segundo galardón, otorgado a María Ramos Pérez, también de 2º de la ESO, por su historia "Everyone", donde se habla de lo difícil que resulta llegar a un colegio nuevo y tener que buscar un hueco e integrase en grupos ya conformados. Terceros premios La calidad de los trabajos presentados este año hizo que el jurado eligiera dos terceros premios, que fueron a recaer en Alejandro Entisne Iglesias, por "Nuestro mar está enfermo" y Ruth Gutiérrez Santamaría, con "Las apariencias no son lo que parecen". El primer guion se centra en las fatales consecuencias para los animales que viven en el mar por la mano del hombre y el segundo habla de cómo es habitual juzgar a los demás sin conocerlos. La gala de entrega de premios no es, ni mucho menos, el final del certamen, sino más bien el comienzo de este proyecto educativo que se desarrolla durante todo el año. Ahora llega el momento de poner en marcha el casting para elegir a todos los miembros del equipo —desde actores hasta técnicos— que volcarán en la pantalla la historia de Lucía Colino. Ella tiene asignado el papel de guionista y supervisará todo el desarrollo del cortometraje, ayudada por compañeros y profesores. Estudiantes zamoranos en la cuna del emprendimiento A partir de este momento, los recreos en el Corazón de María se convierten en pruebas para la selección del equipo cinematográfico que trabajará en este cuatrimestre para grabar las aventuras de Gabriel Murphy estrenar el curso de este curso en una nueva gala de cine y compromiso social.