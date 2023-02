Los decanos de Magisterio exigen un examen especial para acceder al grado

Se trata de una propuesta que sacó a la palestra el Ministerio de Educación el pasado año y ahora la Conferencia de Decanos de Educación avala con su apoyo, aunque todavía queda mucho camino por recorrer para que los futuros estudiantes de Magisterio deban pasar por una prueba de acceso a estos grados para convertirse en maestros de Infantil y Primaria.

El director de la Escuela de Magisterio de Zamora, Francisco Cuadrado, asegura que se trata de una medida que todos los decanos apoyan. "No queremos llenar las aulas, sino que nos interesa que los que acuden a estudiar Magisterio lo hagan porque realmente les gusta la educación, no porque no sepan qué estudiar y se decanten por esta carrera sin tener ninguna vocación por la docencia", justifica para subrayar la necesidad de una prueba para acceder a los estudios de maestro.

Capacidad de comunicación

Sobre las características específicas de esa prueba, Cuadrado apunta a que no se trata de aportar conocimientos, "sino comprobar que una persona es capaz de hablar en público y de saber transmitir, que tiene esa capacidad de comunicación y aptitudes para ser profesor", detalla el director de la Escuela de Magisterio de Zamora, quien también pertenece a la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos de Educación, ejerciendo de vocal y representando a la Universidad de Salamanca. Este grupo ha acordado la necesidad de este examen previo, que se haría después de que los alumnos hayan pasado la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad. "Se trata de un sistema de evaluación propio al margen de la EBAU, pero que sea común a todo el país, algo que con la EBAU no se ha conseguido todavía", compara el director de la Escuela de Magisterio de Zamora.

Sobre esta prueba de acceso indica que las escuelas de Magisterio "no buscan a los más inteligentes o con las mejores notas. Estos puede que tengan el mejor expediente, pero que sean incapaces de enfrentarse a una clase llena de alumnos. Eso no nos serviría para nada, necesitamos personas con vocación y que sepan impartir una clase en Infantil o en Primaria", describe.

Desde el ministerio

Fue el propio Ministerio de Educación quien elaboró el pasado año una propuesta de reforma para mejorar la profesión docente, dentro de la nueva ley educativa, la Lomloe, donde desgranaba hasta 24 propuestas, entre las que se encontraba ese cambio en el acceso a las escuelas de Magisterio, además del máster de formación del profesorado. De ahí las críticas de Cuadrado a que, una vez que los decanos de Educación hayan apoyado "por unanimidad" esta medida, sea ahora el propio ministerio el que parezca que da marcha atrás.

De momento, la propuesta sigue en el aire y sin una decisión final, mientras que las reuniones continúan. De hecho, este viernes Cuadrado acudirá a Madrid para un nuevo encuentro entre los decanos de Educación para poner sobre la mesa las últimas conversaciones que han tenido con el Ministerio de Educación.

Una modalidad que ya funciona en Baleares y Cataluña

La propuesta de instaurar esta prueba para el acceso a los diferentes grados en las escuelas de Magisterio cuenta con la seguridad de que es una alternativa que dispone del aval de que ya es una realidad —y funciona positivamente—, puesto que en algunas comunidades autónomas ya se ha puesto en marcha con buenos resultados. Se trata de Baleares y Cataluña, donde los futuros maestros han tenido que pasar por este examen previo para acceder a los estudios universitarios. Y no es algo inédito, puesto que en otros países se trata de un trámite que se realiza desde hace ya muchos cursos. En este grupo están Finlandia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra o, más cerca, Italia y Portugal. "Significará más trabajo para las escuelas, al tener que ponerse en contacto con cada uno de los aspirantes para realizar estas pruebas, pero podemos asegurar que es algo que está funcionando", reconoce Francisco Cuadrado desde la Escuela de Magisterio de Zamora.

La propia Conferencia de Decanos de Educación había enviado un documento al Ministerio de Educación con la propuesta de esta prueba, que constaba de dos fases: una escrita, con ejercicios sobre competencias lógico matemáticas y competencias comunicativas y razonamiento crítico y otra fase, en este caso oral, para evaluar las habilidades personales de los candidatos y la motivación que tenían para estudiar Magisterio. Finalmente, la propuesta se ha reducido al segundo punto, centrado en la parte oral, para reconocer las aptitudes de los futuros maestros.