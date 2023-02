"Políticos sin palabra ya había de sobra en Zamora". Así de rotundo se muestra Francisco Igea ante Francisco José Requejo tras la creación de su nuevo partido Zamora Sí para las Elecciones Municipales sin haber renunciado a sus cargos (y sueldos) a los que accedió desde Ciudadanos.

El procurador de la formación naranja en las Cortes no ha escatimado en adjetivos para censurar la situación de Requejo, actual presidente de la Diputación de Zamora y concejal del Ayuntamiento de Zamora por Ciudadanos.

A su juicio, se trata de una "estafa política y moral" el hecho de fundar un partido desde los cargos que "proporcionó" otro partido, Ciudadanos, sin darse de baja de la formación, ni dimitir de sus puestos, ni renunciar a sus sueldos. De hecho, tal y como establecen los estatutos y la carta ética de Ciudadanos que el propio Igea compartió, el cese en la militancia del partido implica el abandono del cargo público que ostenta dicha persona, por lo que Igea insta a Requejo a cumplir con sus compromisos.

"Aún manejáis dinero público y campañas de publicidad institucional", recuerda. Según sus palabras, su actuación supone un "bochornoso incumplimiento" de los compromisos que "libremente" firmaron como cargos de un partido que "os proporcionó su apoyo y cobertura para que llegaseis donde estáis".

Pese a todo, Igea valora su "buen trabajo" en las administraciones durante este tiempo, pero considera que la creación del partido Zamora Sí siendo todavía militante de Ciudadanos es un "espectáculo de ventajismo" que "avergüenza a quienes entendemos la vida pública como un compromiso con unos ideales y no con un cargo". Igea ha lanzado todos estos "zascas" de forma pública en un comentario realizado en la propia página oficial de Facebook del partido Zamora Sí que ya ha sido eliminado. "Solo os pido que cumpláis con vuestros compromisos firmados, políticos sin palabra ya había de sobra en Zamora", concluye en su escrito.

Este lunes, Igea ha pedido formalmente a Ciudadanos que suspenda o expulse a Requejo y a Villarroel. El pasado viernes, Requejo respondió a Igea anunciando que hablará “con quien tenga que hablar”: “No me marca nadie el camino. Hablaré con partido y con su presidenta, Gemma Villarroel, que es mi superior" (...) “Me remito a hablar con la presidenta y con los órganos del partido, no con el procurador, que no tiene cargo orgánico”.