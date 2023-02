El Museo Etnográfico de Castilla y León continúa con su programación cultural. El miércoles 15 de febrero, a las 18.00 horas, se desarrollará una nueva edición de Punto de Fuga en la Biblioteca, "Esta ciencia no me entra en la conciencia", dirigida a público general interesado. Estudiar ciencia ya no seduce. Una encuesta realizada en una de las mejores universidades españolas muestra que los alumnos universitarios sienten mayores interés por el horóscopo que por las noticias sobre el medio ambiente. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

La riqueza más cercana El jueves 16 de febrero, a las 20.00 horas, tendrá lugar en el salón de actos del Etnográfico la proyección del documental "Dear Audrey", dirigida por Jeremiah Hayes en 2021. El aclamado cineasta y activista Martin Duckworth ha dedicado su vida a la paz y a la justicia, pero ahora ha dejado su cámara para cuidar a su esposa enferma de Alzheimer. Mientras Audrey se desvanece gradualmente, y mientras su hija autista Jacqueline lucha con la enfermedad de su madre, Martin compromete todo lo que tiene para hacer que sus vidas sean creativas y significativas. Un poderoso testimonio sobre la lealtad, el amor y las relaciones de pareja a lo largo de décadas. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.