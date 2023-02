Es el trabajador de la ONCE más popular de Zamora. No hay fiesta, efeméride o fecha del calendario que se le resista y sus disfraces llenan de alegría las calles del centro de la ciudad.

A solo unos días del santo más romántico de todos -San Valentín-, el vendedor de cupones se ha convertido en un lustroso y rojo corazón para conmemorar la llegada del Día de los Enamorados. Así, además de repartir suerte, Juan Carlos Manzano desprende positividad en el día a día de los zamoranos con su talante y buen humor.

Sus disfraces

Si en San Valentín el popular vendedor se disfraza de corazón, en la época del mercado medieval lo hizo de legionario. En Halloween lo hizo de monstruo mientras que en Fromago no dudó en convertirse en un simpático ratón queso en mano. Hasta una piscina hinchable portó el pasado mes de agosto y no dudó en enfundarse en un apuesto traje multicolor con motivo del Día del Orgullo Gay ni del mismísimo San Pedro en las fechas cercanas al 29 de junio. Gran polémica causó su "disfraz" de la última Semana Santa, cuando decidió rendir homenaje a la Pasión de su ciudad con una túnica con todos los símbolos de la cofradía que le obligaron a retirar.

Su primera vez

Todo empezó el 14 de mayo de 2021 y su primer disfraz fue de gladiador durante los días en los que se celebraba el mercado medieval. Después de eso, una sucesión de fechas en las que Manzano intentaba sorprender durante su jornada laboral. Aunque muchos piensan que es la ONCE la que le proporciona los trajes, todos se los compra él mismo y el motivo es mucho más sencillo de lo que parece. “No me gusta ofrecer porque conozco a mucha gente y a veces parece que les estás obligando a comprarte algo, por eso intento llamar la atención y esta me pareció la mejor forma de hacerlo”, explica el propio trabajador.