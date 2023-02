Seis años de "indefensión" para los vecinos de Traviesa 7

Todo comenzó en marzo del año 2017. Los vecinos del 7 de la calle Traviesa, en el centro de Zamora capital, se sobresaltaron ante las filtraciones de agua que alcanzaron sus sótanos e inundaron algunos de los garajes con trastero de los propietarios. El grueso del problema se solucionó rápidamente, merced a la actuación que ejecutó el Ayuntamiento en el colector, que se identificó como el origen de "la primera avería" de esas características que aparecía en este bloque edificado en 1990.

Sin embargo, en algunas zonas de los garajes, "siguió un remanente de agua que se mantiene hasta hoy", según denuncian los vecinos más afectados por esta problemática, que ha provocado daños importantes en el espacio donde las familias dejan el coche o guardan algunos de sus enseres. "Hay días que esto parece una cascada", subraya la propietaria de una de las plazas más afectadas. Allí se pueden ver armarios destrozados por el agua y paredes y techos arrasados por la avería.

Buenas palabras inicialmente

Ya en 2017, los vecinos comunicaron este problema al Ayuntamiento para exigir que culminara el arreglo del colector o que sustituyera las antiguas tuberías de fibrocemento para frenar la caída de agua. "Primero tuvimos buenas palabras de los técnicos y del concejal, pero luego dijeron que el problema no procedía de sus redes", señalan los vecinos.

La cuestión acabó judicializada y llevó a los vecinos demandantes a recibir, tras la sentencia de enero del 2020, una cantidad cercana a los 900 euros como indemnización por los daños causados en los garajes. El Ayuntamiento pagó, pero sigue manteniendo que las filtraciones son ajenas a la responsabilidad municipal: "En la última actuación para las obras de la plataforma única se actuó en un tramo del colector que era el que estaba peor, pero aquí los técnicos no encuentran una relación causa-efecto. No nos negamos a intervenir, pero tendremos que saber dónde y no hallamos nada en nuestras redes al revisarlas", argumenta el concejal del área, Romualdo Fernández.

Con todo, el problema continúa, aunque fluctúa en cuanto a la intensidad. Los vecinos afectados se sienten "indefensos y desprotegidos" ante la situación y ya se han puesto en contacto con el Defensor del Pueblo para ofrecerle detalles sobre el problema que sufren. Los perjudicados siguen convencidos de que el mal estado de las tuberías está en el origen de las filtraciones y lamentan que el Ayuntamiento no haya aprovechado las obras recientes en la calle para intervenir de una vez por todas. Mientras se define el culpable y se busca la solución, el agua cae sin parar.