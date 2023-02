El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha querido dar explicaciones sobre sus palabras sobre Zamora Sí que tanto revuelo han causado en las últimas horas. Igea no ve con buenos ojos la participación de Ciudadanos en el proyecto Zamora Sí que presenta este jueves Francisco José Requejo. Esto es un hecho.

El actual procurador de la formación naranja en las Cortes aprovechó una intervención en el hemiciclo autonómico para manifestar su descontento con la proliferación de partidos provinciales como este.

Declaraciones de Igea

“Mantenemos la postura que hemos mantenido siempre sobre los partidos uniprovinciales. Somos un partido para hablar de lo común y no de lo de cada uno”, manifiesta Igea en el vídeo en el que trata de explicar sus palabras.

“Cualquiera que repase intervenciones y declaraciones, lo puede comprobar. No hemos creído nunca en un partido en cada provincia y quiero quitar tensión a este asunto”, aclara.

“Queremos que los ciudadanos sepan, primero, el reconocimiento personal a la laboral de Francisco José Requejo, que ha hecho un gran trabajo en la Diputación, a pesar de que criticara a Ciudadanos en su momento y ahora haya decidido salirse de Ciudadanos”, declara Igea en el vídeo acerca de Francisco José Requejo, actual presidente de la Diputación de Zamora, que hoy lanzará Zamora Sí.

Igea no ha querido dejar pasar esto y ha opinado sobre la situación actual: “No sabemos si Requejo es militante de Ciudadanos, si va a seguir siendo militante de Ciudadanos, si lo que se presenta hoy es un partido o no y no sabemos si lo que se está planteando es una coalición que está claro que nosotros no hacemos si no es sobre un programa. Como no sabemos, lo que no puede ser es la doble militancia. Nuestra postura y la mía personalmente es ser fiel a nuestro programa, nuestra idea y el espíritu de Ciudadanos”.

Igea ha declarado que habrá que “esperar al acto” y ha manifestado que quiere “saber que tiene Zamora Sí, que no tiene UPL”.