Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Peral aboga por la "solidaridad" para mantener el actual sistema de pensiones

Con 48.000 pensiones en Zamora y un gasto el pasado mes de enero que supera los 48 millones de euros, la provincia se integra en el conjunto de lugares en los que no sería sostenible el sistema —ya que no existe un equilibrio entre lo que se gasta y lo que se recauda— si no existiera la solidaridad entre territorios. Esa es la clave para que el régimen de pensiones se mantenga sin alteraciones, según asegura la directora provincial del INSS en Zamora, Teresa Peral, quien protagonizó ayer, junto con Dorotea Martín, subdirectora provincial de Prestaciones y Control de Pensiones, el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La directora del INSS comenzó su intervención desgranando los principales rasgos que caracterizan a las pensiones de Zamora, como son un alto número de beneficiarios —"tal y como ocurre en toda la zona noroeste del país", descubrió— o cuantías bajas, debido a las cotizaciones que han ido realizando esas personas en el pasado. "Este caso se da, sobre todo, en aquellas pensiones de personas vinculadas al sector agrario", detalló. Esta circunstancia hace que se tengan que complementar con los mínimos, es decir, que reciban complementos económicos. Mujeres pensionistas Otra de las curiosidades en la provincia es que el número de pensiones de jubilación de mujeres es muy elevado, en comparación con otras zonas de similares características. "Esto se debe a que las mujeres de la zona norte de la provincia cotizaron, así que, aunque estamos hablando de pensiones bajas, en muchas casas se suman dos, la del marido y la de la mujer, ambos pertenecientes al sector agrícola", explicó. Teresa Peral, nueva directora provincial del INSS Aprovechó también Peral para desarmar el mito de que el sistema de pensiones no podrá mantenerse por mucho más tiempo y el temor de una gran parte de la población a no llegar a cobrar una pensión. "Los más veteranos del INSS aseguran que llevan escuchando esa frase desde hace treinta años", bromeó. "El sistema público de pensiones no puede desaparecer de ninguna de las maneras, porque es uno de los ejes vertebrales de nuestro estado actual. Si de alguna forma esto quiebra, no podríamos estar hablando del Estado como lo conocemos actualmente", argumentó. "Lo que está claro es que tiene que ser sostenible, como en cualquier economía", añadió. Hacia la sostenibilidad En esta búsqueda de la sostenibilidad del sistema, Peral indicó que España lleva haciendo sus deberes desde hace tiempo, cumpliendo con las recomendaciones que lanza la Unión Europea al respecto, como son el incremento paulatino de la edad de jubilación o que la financiación no solo sea vía cotizaciones, sino también vía Impuestos Generales del Estado. "Lo que se persigue es que quede exclusivamente en caja única y financiación vía cotizaciones aquellas prestaciones a las que accede la persona que ha cotizado", resumió la directora del INSS. Reconoció también Peral que en estos momentos se está trabajando en plena reforma de las pensiones, así que "habrá que ver cómo queda el sistema y, cuando llegue el momento, habrá que explicarlo", señaló. Mensaje de tranquilidad Con todo, la directora del INSS quiso transmitir un mensaje de tranquilidad. "Los pensionistas tienen que estar muy tranquilos por el hecho de que la gestión de las pensiones las lleve a cabo el INSS, que es un organismo muy consolidado históricamente, que celebra precisamente este año su 45 aniversario, buen momento para ponerlo en valor", sugirió. Los sindicatos franceses impulsan la tercera huelga general contra la reforma de las pensiones Una tranquilidad que también deben tener los pertenecientes a la generación del "baby boom". La evolución demográfica y la situación económica son dos factores que influyen en la sostenibilidad del sistema. "Esta población incrementará el número de jubilaciones, pero todo esta aquilatado porque aquí la improvisación no existe. Todo está pensado y marcado, funcionamos con criterios de gestión uniforme en todo el territorio", apuntó. Trabajo en pandemia Por último, Teresa Peral quiso poner en valor el trabajo realizado por el INSS en época de pandemia. "Hemos hecho un trabajo fundamental, nos tocó de lleno toda batería de medidas sociales y laborales aprobadas por el Gobierno para afrontar esa situación, desde los ERTE hasta los ceses de actividad, aplazamiento, bajas COVID o ingreso mínimo vital", enumeró. La gestión nos correspondía a nosotros, junto con los funcionarios del SEPE y la Inspección de Trabajo. "Somos un colectivo responsable que hemos trabajado en la sombra durante esa época y creo que es algo que hay que valorar", finalizó.