La bonificación de los abonos del AVE a Sanabria, pendiente de una "corrección"

Sanabria Alta Velocidad y la estación de A Gudiña siguen siendo una isla en los trayectos de Obligación de Servicio Público entre Madrid y Orense. Ninguna de estas dos paradas aparece en la lista para adquirir los abonos bonificados que están beneficiando a los usuarios habituales. La solución improvisada a la que han recurrido los afectados ha sido adquirir los billetes hasta la ciudad orensana para pagar un poco más de la cuenta, pero no tanto como si se tratara de un pasaje normal sin rebaja. La situación mantiene a estas personas entre la indignación y la estupefacción mientras avanzan los días sin que nadie le ponga remedio a un problema que, desde el punto de vista económico, es totalmente residual para el operador ferroviario.

La cuestión resulta especialmente sangrante si se tiene en cuenta que el alcalde de la cabecera de comarca, José Fernández, es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Senado, una posición que el responsable socialista ha utilizado en las últimas horas para contactar con la ministra del ramo, Raquel Sánchez, y con otros dirigentes de menor rango. El objetivo, demandar una solución para los viajeros sanabreses.

Una disconformidad administrativa

La respuesta inicial que obtuvo Fernández fue que la exclusión de Sanabria Alta Velocidad de la lista de paradas con abonos bonificados viene motivada por "una disconformidad administrativa". El concepto resulta bastante confuso, pero la parte positiva para los intereses de los usuarios es que se trata de una cuestión corregible. "Me han asegurado que se pondrán cuanto antes", destacó el alcalde y senador, que indicó que el cambio sería posible mediante un acuerdo del Consejo de Ministros y su traslado posterior al BOE.

Fernández aceptó que problemas como este "se entienden mal" desde la sociedad y recordó que, "en Zamora, hay dos estaciones". "En Sanabria Alta Velocidad, necesitamos que las instituciones se dediquen a potenciarla", subrayó el senador, que reconoció que, en demasiadas ocasiones, "nadie se acuerda" de comarcas como la suya. Como ejemplo, el dirigente de Puebla recordó que la Junta aún no ha puesto en marcha el transporte intermodal para establecer conexiones entre la propia terminal y los pueblos del entorno.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Alta Velocidad de Castilla y León, Carlos Perfecto, criticó que esta circunstancia haya dejado "fuera de juego" a los usuarios que habitualmente utilizan Sanabria Alta Velocidad como su estación de referencia: "Mientras, Renfe guarda silencio", lamentó.

El principal temor

Uno de los temores que expresó Perfecto y que comparten muchos de los afectados tiene que ver con el hecho de que los viajeros que adquieren ahora el abono en Orense computan como usuarios de la capital gallega y no de Sanabria: "Así, no existen esas personas, no se computan aquí y parece que hay menos demanda", advirtió el portavoz de la asociación, que tildó este escenario de "inasumible".

Perfecto añadió que el olvido de Sanabria implica un daño para los afectados y exigió que los responsables ofrezcan una respuesta: "Es un error de gestión a nivel interno y alguien tiene que asumirlo", afirmó el representante de la asociación, que demandó que al menos se facilite una situación "inmediata y puntual" antes de que se corrija el error de forma definitiva.

Mientras tanto, personas como Ángel Tomás Estrada siguen figurando como viajeros de Orense, a pesar de que este secretario municipal solo realiza a diario el trayecto Zamora - Sanabria Alta Velocidad antes de desplazarse hasta su puesto de trabajo en Lubián: "Esto no tiene mucho sentido", resumió el usuario del tren, antes de matizar que no se trata tanto de un problema económico, sino de la necesidad de que se vea la importancia de la estación.

"Todos los días va y viene gente"

"Todos los días va y viene gente, existe un movimiento", apuntó Estrada, que calcula que el precio del viaje les sale ahora por algo menos de cuatro euros el trayecto gracias al abono orensano. Si existiera el de Sanabria, el coste se reduciría a unos dos. En el caso del pasaje simple desde Zamora, sin bonificaciones, el gasto mínimo sería de siete, siempre que se trate del primer tren del día y en la temporada baja actual.

Estrada afirmó que Sanabria Alta Velocidad tiene más pasajeros que Medina del Campo y apuntó que, junto a él, se mueve gente que trabaja en la banca, en puestos de funcionariado y como médicos de la zona. Ese último caso es el de Guadalupe Espinosa, facultativa de Trefacio, que entiende también el abono a Orense como el recurso más sensato posible, dadas las circunstancias: "No tenemos otra manera", constató.

Un jarro de agua fría

"La ausencia de Sanabria en las bonificaciones nos cayó como un jarro de agua fría", reconoció Espinosa, que citó también las carencias que tiene la comarca en el transporte tras bajar del tren. De momento, los viajeros tienen que hacer apaños para seguir con su rutina sin que eso implique un daño grave para sus bolsillos.