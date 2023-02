Zamoranos sin miedo a los números

El cálculo mental se premia en el concurso nacional El Tour de Mates, organizado para la promoción de las matemáticas de una manera divertida entre los jóvenes estudiantes. Uno de los colegios participantes es el Sagrado Corazón de Jesús-Amor de Dios, donde un alumno de 3º de la ESO, Diego Gaspar Santiago, está en el puesto quince de la clasificación general. Un puesto nada desdeñable, teniendo en cuenta que en el certamen participan más de 23.000 alumnos de 154 centros escolares de toda España.

«El colegio siempre está a la búsqueda y captura de métodos innovadores para motivar a su alumnado», se señala desde el centro zamorano. De ahí que en este curso se animara a participar en El Tour de Mates, una competición de cálculo mental donde desarrollar estrategias dentro del aula.

Inspirado en el Tour

Inspirado en el propio Tour de Francia —de ahí su nombre—, en el concurso se van superando etapas a través de cálculos matemáticos que sustituyen a los kilómetros de la famosa prueba ciclista. Organizado por semanas, el certamen se compone de cinco «etapas». Actualmente se encuentran en la de descanso, ya que el concurso arrancó el 16 de enero y finalizará el 20 de febrero. Hasta entonces, Diego Gaspar Santiago tendrá que seguir sumando puntos para mantenerse en la clasificación o, incluso, llegar a hacer podio.

«Los alumnos del Sagrado Corazón de Jesús lo hicieron muy bien en la primera etapa, ya que cuatro de ellos consiguieron más de noventa aciertos», valoran los profesores del departamento de matemáticas del colegio.

Una buena media

La media de aciertos de Diego Gaspar es de 114 por etapa, un logro al que ha ayudado la implicación de los docentes que imparten esta asignatura. De hecho, el coordinador del departamento tiene muy claro que «el camino para conseguir que los alumnos y alumnas se apasionen por las matemáticas pasa por la realización de actividades diferentes y motivadoras». Y un claro ejemplo de ello es este tipo de concursos.

«La oportunidad de participar nos vino a través de un correo electrónico de la Asociación Castellano Leonesa de Matemáticas y nos pareció una idea muy interesante, así que apuntamos al alumnado de Secundaria y Bachillerato», recuerdan desde el departamento. Las pruebas de cada etapa se realizan en tan solo cinco minutos, debidamente cronometrados, y los profesores aseguran que la percepción de las matemáticas por parte de los estudiantes ha cambiado. «Están muy motivados y ha surgido una competitividad sana entre ellos para ver quién es el más rápido», añaden.

A la espera de la siguiente etapa

De momento, este título lo ostenta Diego Gaspar Santiago, quien señala que, con nervios por ver cómo arranca la siguiente etapa, está siendo una experiencia «muy bonita». Con modestia afirma que no se imaginaba estar tan alto en la clasificación nacional. «No sabía que tenía esta capacidad, así que me he llevado una ilusión muy grande». Prefiere ser cauto con lo que le espera en el resto de la competición. «Supongo que las pruebas serán algo más difíciles, pero intentaré mantenerme en esta línea y no bajar puestos», promete, añadiendo que, con esta competición, «las matemáticas me parecen ahora más entretenidas».

Los profesores del departamento animan a los alumnos «apasionados» por los números a «que jueguen y se diviertan con las matemática y que, lejos de quedarse solo en el temario, indaguen, busquen e investiguen, porque la curiosidad es la base del aprendizaje», subrayan para finalizar.