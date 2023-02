El sindicato CSIF ha celebrado una concentración a las puertas del hospital Virgen de la Concha, sede también de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, para protestar por lo que considera un "caos" sanitario y defender la puesta en marcha de medidas que atajen el problema de la sobrecarga asistencial en Atención Primaria y la falta de atención adecuada a los pacientes.

Rosa María Herrero, presidenta de la Unión Provincial del sindicato y Ángel Chapa, médico de urgencias y presidente de la sección sindical de CSIF en el complejo asistencial encabezaron la concentración y este último dio lectura a un comunicado ante los concentrados que portaban eslogan reivindicativos.

CSIF denuncia el "caos sanitario" que sufren los profesionales de la sanidad y el "continuo deterioro de nuestro sistema de salud que afecta directamente a todos los pacientes". Con ello "nos sumamos a las movilizaciones que están llevando a cabo los empleados públicos de la sanidad en toda España, que están cansados y hastiados de ser el soporte de un servicio público básico y sin embargo carente del reconocimiento y defensa por parte de los poderes públicos".

Atención Primaria, al límite

CSIF protesta por las reiteradas congelaciones salariales y pide la vuelta a la jornada de 35 horas. Denuncia que la "situación en Atención Primaria está al límite, con una carga de trabajo agotadora e inasumible, con citas para los ciudadanos de entre los 5 y lo 15 días, con clamorosa falta de médicos y enfermeras. Esta falta de atención en Primaria provoca un incremento de los pacientes en Urgencias, que han crecido entre un 20 y un 50% según los distintos hospitales de la comunidad.

La propuesta de reformas en Atención Primaria que CSIF ha propuesto a la Consejería de Sanidad, ha caído en saco roto mientras en consejero negocia con un solo sindicato en lugar de hacerlo en la mesa de negociación con todos los representantes sindicales.

Falta de médicos

Zamora ahora mismo tiene en Atención Primaria una plantilla de en torno a 240 médicos, en la que faltan no menos de 35, estamos hablando de más de un 10% de la plantilla. Si a eso añadimos las jubilaciones que se han producido o se pueden producir en cualquier momento, porque el año pasado había 38 profesionales que se podían jubilar y este va a haber otros 38. Bien es verdad que el día de los Santos Inocentes el Gobierno publicó una nueva medida de prolongación de la jubilación, con lo cual no se sabe cuantos profesionales se van a acoger a la medida o no. Estamos hablando de que además de que si faltan 40 médicos y le sumamos otros 50 jubilados se quedaría la plantilla prácticamente en la mitad y eso es inasumible para las demandas asistenciales de los pacientes.

Zamora no solo tiene los problemas de despoblación y dispersión de la población, que pueden ser similares al resto de Castilla y León. Pero no sólo es el número de habitantes lo que hay que tener en cuenta, sino las necesidades asistenciales y la carga de enfermedad que tienen esos habitantes. Hay una población muy envejecida y Zamora tiene un porcentaje de pacientes pluripatológicos, que toman más de diez medicamentos diarios. Estos pacientes se clasifican según la complejidad de su manejo y Zamora tiene un 33% más de complejidad, un 9% respecto al 6% de medida autonómica