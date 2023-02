Lleva más tiempo fuera de servicio que funcionando. Un cartel -en realidad es un folio con cuatro palabras- advierte que el ascensor del aparcamiento subterráneo de la plaza de La Constitución no funciona. Sin embargo, no es algo temporal sino que lleva, al menos, desde principios de diciembre fuera de servicio. Con anterioridad a esa fecha, también estuvo "out" en periodos intermitentes de tiempo.

La situación genera indignación entre los usuarios del soterrado, no tanto de la clientela general -para la que no supone esfuerzo alguno bajar unas cuantas escaleras- como para aquellos que se manejan en silla de ruedas, con carritos de la compra o con cochecitos de bebé. Cualquier persona con dificultad de movimiento o movilidad reducida tendrá difícil, por no decir imposible, estacionar en La Constitución. ¿Hasta cuándo? ¡Tardones! De vez en cuando alguno deja su mensajito en el folio en blanco con apuntes como "¿Hasta cuándo?" o "Tardones", las letras que pueden verse en este momento en el cartel que anuncia la falta de operatividad del ascensor. Algunos usuarios optan por acceder o salir del aparcamiento a través de la rampa por la que entran los vehículos, en la calle San Atilano, con el consiguiente peligro potencial para conductores y peatones. La verdad sobre los aparcamientos subterráneos de Zamora Tarifas El precio de la plaza de la Constitución es superior a los dos céntimos el minuto, con un precio a la hora que ronda el euro y medio. Consta de 160 plazas y tres plantas. Los usuarios instan al Ayuntamiento a revisar el contrato de adjudicación para exigir que se cumpla este servicio.