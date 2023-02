La Cueva del Jazz prosigue con su programación de directos esta semana con dos nuevas actuaciones a cargo de Pedrá y de John Duer and The Blues Freaks.

Pedrá se subirá al escenario de la sala zamorana el viernes día 3 de febrero teniendo todo el aforo ya vendido. La formación tributo a Extremoduro se creó en el año 2009, de la mano de músicos experimentados de Plasencia con la intención de hacer un tributo digno a Extremoduro desde “el respeto y admiración que siente quienes llevan muchos años escuchando a Robe Iniesta y los suyos”, indican desde la Cueva del Jazz.

El sábado día 4, a partir de las 21.00 horas, John Duer presenta su tercer disco, titulado “The Least we could do”, con su banda The Blues Freak, formada en enero en 2017 por John Duer que cuenta con “Sépul” Sepúlveda a la batería, Buddy García en la guitarra slide y Paco Cerezo al bajo. El resultado es un cuarteto que lleva mas de 20 años tocando juntos.

John Duer & The Blues Freaks representa un grupo que apuesta por “un blues pantanoso de origen sureño con sello de identidad propio como se aprecia en sus dos primeros trabajos, editado por Big Beard”, según explican desde la sala de música de la capital.