El autobús urbano regresa al Mercado de Abastos, pero no entrará todavía hasta Sagasta

El autobús urbano regresará a la parada del Mercado de Abastos en un plazo máximo de 48 horas. No acudirá, sin embargo, a la parada de la plaza de Sagasta. El Ayuntamiento de Zamora trata de buscar solución a lo que se ha denominado un “problema de incompatibilidad” entre el transporte público y el peatón. Existen muchas personas a pie transitando diariamente y a todas horas por esta zona, lo que genera “problemas de seguridad vial”, de acuerdo con la tesis defendida por el equipo de Gobierno. La administración local está estudiando fórmulas para poder recuperar este lugar de recogida de usuarios, que lleva ya varios meses sin servicio. A fecha actual, lo más plausible es que entre por estas calles el vehículo más pequeño en dimensiones, aunque eso requiere todavía del visto bueno de los técnicos. La incógnita está en el aire.

El concejal de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zamora, Romualdo Fernández, ha ofrecido por fin una respuesta a las preguntas que desde hace meses se han lanzado respecto a la situación de las paradas de autobús de plaza del Mercado, plaza de Sagasta y calle del Riego. Lo ha hecho tras una intervención de Artemio Pérez, presidente de Faveza, en el Pleno ordinario correspondiente al mes de enero celebrado ayer en sede municipal. El representante vecinal cuestionaba sobre el restablecimiento de estas líneas tras la conclusión de las obras del centro y el edil de Izquierda Unida se ha encargado de dar la esperada respuesta. “Como muy tarde, el viernes quedará completamente restablecida la parada de plaza del Mercado”, ha expresado.

El apeadero situado en las inmediaciones del Mercado de Abastos da servicio a las líneas 2, 3 y 4 del servicio municipal de transporte público. Son las que utilizan los vecinos de barrios como Pinilla, Cabañales, San Frontis, Siglo XXI, Alviar, Olivares, Peña Trevinca, San José Obrero y Los Bloques. Es decir, media ciudad. Por eso, la oposición ha criticado duramente al equipo de Gobierno ante lo que han catalogado como una “falta de previsión” a la hora de ejecutar las obras de remodelación del centro.

Ha sido David Gago el primero en tomar la palabra para preguntar hasta cuándo iba a permanecer el centro “aislado” en materia de transporte público. “Los comerciantes están advirtiendo un cambio de hábitos por parte de los vecinos de los barrios y eso puede hacer mucho daño”, ha advertido. “Gente de San José Obrero, de Pinilla o de Los Bloques que venía a comprar al Mercado de Abastos ya no está viniendo”, ha añadido. El concejal del Partido Socialista ha cuestionado también al equipo de Gobierno sobre las razones de esta situación. “Lo que ocurre, igual, es que con los bolardos no pasan los autobuses y ahora hay que ir con la radial a quitar postes a 70 euros la unidad”, ha indicado.

Víctor López de la Parte, portavoz del Partido Popular, ha seguido en esta línea y ha desvelado que el Ayuntamiento de Zamora “se ha visto obligado a quitar cuatro bolardos y un árbol para que pueda pasar el autobús”. A su juicio, esto demuestra una absoluta mala praxis por parte del equipo de Gobierno. “Han dejado a los vecinos de los barrios sin poder comprar en la zona centro porque no querían quitar ningún bolardo y reconocer así que lo que han hecho ustedes allí es una chapuza”, ha expresado. “Digan claramente que, por cuatro bolardos, los vecinos han estado seis meses sin poder entrar al centro”, ha acusado.

Romualdo Fernández no se ha pronunciado acerca de los bolardos, pero sí ha defendido las obras ejecutadas en la zona centro “que van a mejorar la calidad urbanística de la zona y a promover la vida social en las calles”, propiciando además “una mejora del comercio” existente en este espacio. El concejal, además, ha informado de que los trabajos todavía no han sido recibidos por parte de la administración. “Ha habido que reponer el asfaltado que no quedó bien ejecutado y la dirección técnica nos ha dicho que habrá que rematar algún punto más”, ha señalado. “Además, ha habido una avería de saneamiento en el Mercado que nos ha retrasado y otra en una acometida de la calle de San Miguel”, ha enumerado.

Tras dar estas explicaciones, Fernández ha anunciado la recuperación de la parada de autobús de la plaza del Mercado en un plazo máximo de 48 horas, como así ha corroborado después Francisco Guarido. No ocurrirá lo mismo con la de Sagasta. “Los técnicos nos han dicho que tenemos un problema de incompatibilidad con el alto uso por parte del peatón de la plaza de Sagasta y eso genera problemas de seguridad vial; estamos tratando de restablecerla si conseguimos habilitar únicamente los autobuses pequeños”, ha indicado.

El Pleno, tras este debate, ha acordado además prorrogar el contrato del servicio de transporte urbano por nueve meses, teniendo en cuenta que caduca este próximo 28 de febrero. Lo ha hecho entre las críticas de la oposición por la falta de previsión del equipo de Gobierno a la hora de tener listos los pliegos antes de la fecha de extinción. Además, la sesión ha servido para aprobar el reglamento de uso y los precios públicos de las instalaciones deportivas municipales, también entre críticas.