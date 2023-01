Dos enfermeras, María Eugenia González Martín y Lara María Codón Ramos, han puesto en marcha un proyecto, denominado “Suero sin burbujas” con el que están llevando a cabo una encuesta en los colegios de la provincia con el fin de detectar necesidades de formación en educación para la salud y poner en marcha así talleres o iniciativas con las que mejorar la situación en un sector donde no existe la figura de la enfermera escolar.

La idea se le ocurrió a Lara Codón ya que cuando llegó a vivir a Zamora, relata María Eugenia González, se encontró “muy vendida” con el tema de la crianza respetuosa, la maternidad, la alimentación responsable de sus hijos, e incluso lactancia materna a pesar de que ella estaba formada en todos estos temas. No había nada, no había oferta de servicios a nivel privado, como en ciudades grandes. Porque la sanidad pública tiene ciertos límites sobre todo después de la pandemia a partir del Covid. Ella se ha tenido que formar en todos esos temas de crianza respetuosa y de alimentación, lactancia y cuando llegó aquí a raíz de la pandemia empezó con una página en Instagram para poder ofrecer a las madres servicios de educación para la salud con estos temas y si estaban interesadas en desarrollar talleres a nivel privado de alimentación, reanimación cardiopulmonar y todo lo que pudiéramos ofertar dentro de una amplia cartera como especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria”.

María Eugenia conoció la iniciativa de Lara y decidieron unirse. El nombre de Suero sin burbujas surgió del típico miedo de los pacientes a que aparezca aire en la bolsa de suero cuando están ingresados en el hospital. Lara es asesora de lactancia certificada, y Eugenia tiene máster de neonatología.

Además, “hemos trabajado las dos como enfermeras pediátricas y a mayores nos hemos formado como especialistas en alimentación complementaria y de baby led weaning “que suena a novedad, aunque la idea es muy antigua, pero se ha puesto de moda ahora. Trata de la manera de dar de comer a los bebés a partir de los seis meses de manera mucho más respetuosa. Sabemos que hay muchas madres porque a mi me pasó eso, yo quería dar de comer así a mis hijos, pero eso requiere muchísima educación para la alud, y una enfermera de Primaria, aunque quiera, en una consulta no puede resumir todo lo que conlleva”.

Entonces “puesto que a mi costó leer, buscar información veraz, científica y todo real pensé que una buena idea era ofertar a las madres en forma de talleres de dos o tres horas toda la información que nosotros teníamos que haber buscado”.

Entonces “nos hemos especializado en eso y ahora nos estamos especializando en sueño infantil, damos talleres, asesorías en empresas a domicilio, lo que nos requieren”

Encuesta escolar

La última iniciativa de las enfermeras es la realización de una encuesta “dirigida a los colegios, sobre todo a papás y mamás porque una de nuestras funciones como enfermera de familia es actuar dentro de los colegios”.

La figura de la enfermera escolar empezó en el siglo XIX en Londres, comenta María Eugenia, “lo que pasa es que en España no está instaurada, salvo en algún colegio, y realmente no existe esa figura como tal. La enfermera de familia, comunitaria entra en los colegios, es parte de nuestra formación y damos talleres de educación para salud a los escolares”.

Con la encuesta, “nuestra idea es conocer la situación que tienen los colegios de Zamora en relación con patologías crónicas que pueden tener los niños o determinados servicios de salud que pudieran necesitar”. Un ejemplo práctico: “se desploma un niño jugando en el patio y que nadie sepa hacer la reanimación cardiopulmonar. O un asmático que necesita darse su medicación porque de repente hace un broncoespasmo y no saben como aplicarle un inhalador. Algo muy sencillo, que se puede aprender en cuestión de media hora, pero que no existe esta formación”.

“Lo que queremos es saber cómo está la situación de los colegios en Zamora a través de esa encuesta sea en el medio urbano y rural y en función de los resultados si algún colegio estuviera interesado en hacer talleres tanto a los padres, profesores, como a los niños, nosotros estaríamos encantadas de dárselo. Todo esto es un proyecto a nivel privado, Suero sin burbujas no tiene nada que ver con la sanidad pública, llevamos de forma independiente”.

En Zamora “que sepamos no existen este tipo de iniciativas y de ahí surgió la necesidad. Yo como madre de un hijo que tenía una alergia alimentaria, aunque no es un riesgo vital, sí que me condicionaba a la hora de dejarlo en una guardería. A mi me generó muchísima ansiedad y pienso en los padres que tengan que dejar a sus hijos no solo en un colegio pueden tener también esa necesidad”.

La actividad principal de Suero sin burbujas está en Instagram @suerosinburbujas, aunque también tienen un correo suerosinburbujas@gamil.com, y están en Facebook, donde se puede consultar la encuesta escolar por parte de las personas interesadas en participar en ella.