La Diputación invertirá 13 millones a través de los fondos Next Generation

La Diputación de Zamora dispondrá de 13 millones de euros para realizar inversiones a través de los fondos Next Generation. Según anunció el presidente Francisco José Requejo en el último Pleno, la institución contará con este montante para ejecutar proyectos que ya están adjudicados y que ahora se deben poner en marcha desde el equipo de Gobierno. Hay que tener en cuenta que la Diputación manejará en 2023 un presupuesto de 82,7 millones que incluye todos los gastos corrientes que se deben asumir desde La Encarnación, por lo que la cantidad que llegará merced a los fondos de recuperación resulta de una importancia superlativa para impulsar los planes de la casa.

Lo que todavía no ha trascendido es cuál será el destino exacto de este dinero, aunque la intención del equipo de Gobierno es demorar poco los anuncios de las inversiones. De hecho, todo apunta a que Requejo comparecerá esta misma semana para dar cuenta de alguna de las iniciativas que se financiarán a través de este programa creado por la Unión Europea.

El dinero de los fondos Next Generation será muy útil para el equipo de Gobierno de la Diputación en un ejercicio en el que, además, no se presentarán nuevos planes provinciales de obras. El bipartito optó por un modelo que le permitió anunciar 16 millones para actuaciones en 2022 y 2023, por lo que en este nuevo curso ya no se comunicarán nuevas inversiones por esta vía.

Además, los fondos Next Generation no serán los únicos que lleguen a la provincia a través de Europa. De hecho, la Diputación sigue desarrollando el trabajo pertinente para concurrir al Poctep con distintas iniciativas. Una de ellas, ya anunciada, tiene que ver con el intento de financiar por esta vía la creación del centro de innovación vinculado a la “silver economy” que Europa le negó a Zamora en su momento, a pesar de los elogios que recibió entonces la propuesta por parte de los propios responsables comunitarios.

El área que gestiona los asuntos de la UE contará con 1,5 millones

El área de Fondos Europeos y Emprendimiento de la Diputación de Zamora, creada en el año 2022, contará con un presupuesto de 1.489.919 euros para este ejercicio, según aparece reflejado en la memoria elaborada por el presidente para repasar las partidas previstas para el 2023. Su tarea se centrará en el apoyo a las empresas, en las gestiones comunitarias, en la batalla demográfica, en la digitalización y en la estrategia “silver economy”.

En esa línea, el propio Francisco José Requejo subrayó que hay varias iniciativas que ya están en marcha, como la que está en el camino de implantar un sello de calidad para los cuidadores de personas mayores o la que buscar crear destinos turísticos inteligentes para la población mayor dentro de la provincia.

Por otra parte, también se encuentra presupuestado un proyecto de monotorización de mayores en su propio domicilio a través de las nuevas tecnologías, un plan que implicará un gasto superior al medio millón de euros. Menos costoso será el proyecto “Silver Digi”, pensado para impulsar el cuidado de mayores en su propio domicilio, pero en este caso en base a la consolidación de un nuevo perfil profesional. Esta idea recibirá una financiación cercana a los 100.000 euros.