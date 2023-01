Consulta la población de Zamora capital barrio a barrio

Zamora ha roto por primera vez una barrera que parecía insuperable. La ciudad ha bajado de los 60.000 habitantes y demuestra así que la crisis demográfica no es territorio vedado del mundo rural. Al contrario. Son ya varios años consecutivos en los que las cifras del Padrón no dan más que disgustos a una capital de provincia que mengua y mengua. Los datos oficiales apuntan a la convivencia de 59.475 personas en este núcleo urbano, que son 822 menos que las que había hace exactamente un año. El fenómeno de la despoblación se ha instalado en la ciudad y parece ser uno de los pocos vecinos que no quiere marcharse.

El vaciado de la ciudad de Zamora puede tener varias explicaciones, como contar con una población eminentemente envejecida, tener una juventud obligada a irse a vivir a los pueblos del alfoz ante los disparatados precios que algunos propietarios ponen a sus viviendas o la falta de oportunidades laborales. Todo ello contribuye a un descenso de habitantes que parece no encontrar final. Este último ejercicio han sido 822 vecinos menos, pero el anterior fueron 691 y el de más allá, 418. La cifra va en aumento, en consonancia con la dramática situación que se reproduce en el conjunto provincial. Es difícil encontrar un barrio en Zamora que no haya perdido población en los últimos doce meses. Tan solo aparecen tres honrosas excepciones. La primera de ellas es la urbanización Siglo XXI, que ha sumado 33 nuevos habitantes. La segunda se corresponde con Vista Alegre, que cuenta con 31 personas más en el censo. Y la tercera es La Vaguada en el entorno de Los Almendros, donde han ido a vivir 18 vecinos más. El resto de los barrios de la capital hace una cuenta hacia atrás. La zona centro capitanea la pérdida de población con 163 vecinos menos que hace un año. De cerca le sigue Los Bloques, que cuenta 128 personas menos, así como la Candelaria, con 113 ciudadanos que se han evaporado del censo. San Lázaro también es una zona que ha sufrido las consecuencias demográficas y ha visto perder habitantes por encima del centenar. Bajo esa barrera se sitúa el espacio del Ensanche, Peña Trevinca, La Horta y Casco Antiguo, todos ellos en el umbral del medio centenar de pérdidas. Quienes menos han descendido, aunque lo han hecho, han sido los barrios de San Frontis, Pinilla, Olivares, Pantoja y Las Viñas. La periferia se impone al centro, pero la situación es más que negra para todos los barrios.