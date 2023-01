Sanilab Calidad, guardianes de la seguridad alimentaria

De nuestra salud no solo cuidan los médicos, sino también otros profesionales de la ciencia que hacen un trabajo no siempre tan visible, pero igualmente importante. Existen, por ejemplo, quienes vigilan que todo lo que come y bebe la población tiene las garantías sanitarias pertinentes y cumple todos los estándares de seguridad alimentaria.

Esa es una de las tareas que desempeña el Laboratorio Sanilab Calidad, fundado en el año 2004 con la participación de la empresa zamorana Sanigest y el Grupo de Laboratorios Analiza Calidad. Desde sus inicios, el Laboratorio Sanilab Calidad realiza análisis de aguas y alimentos procedentes de ayuntamientos e industrias alimentarias de todo tipo. En 2007 obtuvieron la Certificación de Calidad según la norma ISO 9001. Además, desde 2008 el Laboratorio Sanilab Calidad es colaborador del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC),ayudando a ayuntamientos y mancomunidades a cumplir con la legislación en esta materia aplicando el nuevo R.D. 3/2023 sobre los criterios técnicos de aguas de consumo. A través de este sistema, cualquiera puede conocer las características y la calidad del agua de consumo humano de una población concreta. En cuanto a los análisis de alimentos, entre los servicios que ofrecen están los análisis microbiológicos, nutricionales, de alérgenos, de residuos antibióticos y la elaboración de estudios de caducidad de los productos. Cuando se requieren técnicas avanzadas y analíticas muy complejas el laboratorio asociado Analiza Calidad se encarga de su ejecución. Uno de sus clientes el es Complejo Hospitalario de Zamora, que confía en este laboratorio para el control de la comida que sale de la cocina central al Virgen de la Concha, al Hospital Provincial y al de Benavente. Tras varios años de relación, el Sacyl ha renovado el contrato con Sanilab Calidad para que siga vigilando la seguridad alimentaria de sus pacientes ingresados en la provincia de Zamora, algo que demuestra la profesionalidad y el buen funcionamiento de este laboratorio. Asimismo, ofrecen servicios de consultoría en materia de calidad, seguridad alimentaria y vigilancia del agua de consumo. En definitiva, en sus casi veinte años de historia, el objetivo del Laboratorio Sanilab Calidad siempre ha sido ofrecer a sus clientes servicios de alta calidad a precios muy competitivos.