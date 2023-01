El bipartito camina ya hacia el final del mandato con la tranquilidad de haber aprobado su último presupuesto. Lo hizo este viernes, con los trece votos esperados más el de Tomás del Bien, que se puso del lado del equipo de Gobierno. Frente a esa mayoría, las seis abstenciones del PSOE y los cuatro noes de IU apenas sirvieron para expresar el malestar de la oposición, basado principalmente en “el reparto a dedo” de una parte importante del dinero provincial. La postura de la izquierda alimentó el debate, pero no inquietó a Francisco José Requejo (Ciudadanos) ni a sus doce socios del PP. Las dos formaciones separarán sus caminos en primavera, pero han conseguido llegar unidos para lo importante hasta la recta final.

Lo político, separado de lo institucional

De hecho, la parte más relevante del proceso para aprobar el presupuesto no era una votación ganada de antemano en el Pleno, sino el acuerdo interno en el seno de un bipartito que ha cerrado los últimos detalles mientras Requejo decía “no” a su integración en el PP. El equipo de Gobierno ha sido capaz de separar ambas cuestiones para dotar de estabilidad al resto del mandato y mantener el frente común frente a una oposición en la que, de nuevo, IU mostró más dureza que el PSOE en el debate.

A Rivera le faltó tiempo material para ir desgranando todas las partidas que cambiaría de tener la posibilidad, y plagó además su discurso de dardos contra el bipartito: “La inversión cae y este año ni mencionan los remanentes. Parece que esto se ha secado como los embalses en el verano”, deslizó la portavoz de IU, que lamentó que “las prioridades del presupuesto no son las necesidades de la población” y que criticó la continuidad de “las prácticas caciquiles”. “La provincia necesita más pan y menos circo”, remachó.

Unos asientos más allá, Antonio Juárez se vio ante la tesitura de estrenarse como portavoz del PSOE en un Pleno de presupuestos. El alcalde de Tábara expresó su malestar por la falta de cierta documentación, por la negativa del bipartito a convocar el Consejo de Alcaldes y por lo “opaco e imprevisible” de un plan económico que nutrirá las inversiones con remanentes: “El presupuesto final podría rondar los 160 millones”, advirtió el responsable de la oposición, que aprovechó para mandar otro mensaje contra las “subvenciones partidistas” y “el reparto de dinero por productividad siempre a los mismos funcionarios”.

El encargado de cerrar el debate fue José María Barrios (PP), que utilizó su habitual tono pausado y sus apuntes irónicos para replicar a la oposición sin alterarse: “Definen una situación tan lamentable que dan ganas de irse corriendo”, indicó el portavoz del bipartito, que aseguró que “no se dan subvenciones en busca de ninguna rentabilidad política” y que añadió que la fórmula nominativa no le parece tan mal a la oposición cuando el dinero sirve para llevar a cabo actuaciones en sus pueblos.

La precampaña electoral se cuela en el debate sobre la gestión

Las elecciones de mayo ya aparecen en el horizonte. De hecho, el presupuesto que se aprobó este viernes en la Diputación estará vigente cuando se produzca el relevo después de los comicios. En ese marco, la precampaña ya hace semanas que ha comenzado y el Pleno de enero no permaneció ajeno a esa circunstancia. La encargada de abrir fuego por esa vía fue la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, que apuntó en dirección a la mesa central para dirigirse al presidente Requejo y al vicepresidente segundo, Jesús María Prada: “Su ilusión está puesta en ser alcaldes del único municipio que no depende de esta institución”, señaló la representante de la oposición.

Tras el Pleno, Requejo se mostró sorprendido por la referencia y recordó que él no ha confirmado públicamente que se vaya a presentar. Por su parte, Prada ni siquiera esperó al final de la sesión para pronunciarse. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter: “Ladran, amigo Sancho, señal que cabalgamos”, publicó el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Zamora.

También tiene una lectura política el voto favorable al presupuesto del alcalde de Toro, Tomás del Bien, que no pertenece ya a ningún grupo político, pero que, según había trascendido, podría encajar de nuevo en los planes del PSOE para las elecciones: “El voto no tiene nada que ver con mi situación personal”, se limitó a apuntar el diputado no adscrito.

Además, aparte de estas cuestiones personales, sobrevolaron otras críticas veladas sobre los movimientos de unos y otros para tratar de confeccionar las listas más favorables a sus intereses políticos.