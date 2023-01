El incremento del precio de la energía ha llevado a los zamoranos a medir al máximo la forma en que calientan sus viviendas, hasta el punto de que seis de cada diez hogares de la provincia han bajado el termostato respecto al año anterior. A pesar de pertenecer a la segunda comunidad autónoma con la temperatura exterior más baja del país, con una media de 8,1 grados centígrados, los ciudadanos han reducido la temperatura en 0,37 grados en noviembre y diciembre de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior, dejando la climatización media de las casas en 19,76 grados.

Las cifras las ha aportado Tado, líder europeo en gestión inteligente de la climatización del hogar, que ha realizado un estudio para conocer de qué manera está afectando la crisis de los precios de la energía en los hogares. A escala nacional, el estudio realizado por Tado indica que el 59,6% de los hogares de España han hecho un esfuerzo por paliar las consecuencias de la crisis energética y han bajado la temperatura de la calefacción. De entre todos los hogares que han bajado el termostato entre noviembre y diciembre de 2022, estos han reducido la temperatura en una media de 0,29 grados centígrados respecto al mismo periodo de 2021.

En agosto de 2022, el Gobierno de España anunció la limitación de la temperatura en los edificios públicos a 27 grados para el aire acondicionado en verano y a 19 grados para la calefacción en invierno con el objetivo de reducir el consumo energético ante la incipiente crisis energética. Según los datos de Tado, los españoles “han hecho un esfuerzo por aplicar esta sugerencia también en sus casas, y han conseguido bajar la temperatura de los 20,27 grados centígrados en el invierno de 2021 a los actuales 19,98 grados centígrados en 2022, entrando así dentro de la sugerencia del Gobierno”.

El comportamiento en cuanto a consumo energético es diverso en todo el país, ya que el clima cambia considerablemente según cada comunidad y diversos factores entran en juego, como la tecnología de climatización interior utilizada en cada región e incluso la tradición. Sin embargo, los datos de Tado revelan dos tendencias claras. “Por un lado, las consecuencias del cambio climático empiezan a materializarse, con un alza generalizada de la temperatura exterior a lo largo del país, con algunas comunidades, como Castilla-La Mancha y Navarra, con temperaturas exteriores dos grados por encima a la temperatura del mismo periodo del año pasado”, han expresado los responsables de la realización de este estudio sobre los hábitos de climatización.

La inflación

Por otro lado, pese a que la bajada de la temperatura de la calefacción en el interior de los hogares haya sido modesta, con la media nacional en 0,29 grados centígrados, el hecho de que más de la mitad de los hogares de España hayan bajado la temperatura de manera activa muestra cierta concienciación en relación al consumo energético a causa de la actual crisis energética y la subida de la inflación, como así han revelado desde la compañía.

La pobreza energética es un problema que sacude a la provincia de Zamora desde hace años. No pocos son los hogares que se ven obligados a pedir ayuda para pagar los recibos de los suministros e incluso a pasar frío durante el invierno por no poder afrontar el coste que supone calentar la casa. Ni siquiera el bono social habilitado por el Gobierno de España ha conseguido mejorar la situación, teniendo en cuenta que la ayuda no siempre es suficiente o no siempre se pueden acoger los inquilinos, ya que las compañías exigen que el recibo llegue a su nombre y no al del arrendador. Organizaciones como Cruz Roja en Zamora o Cáritas Diocesana ayudan cada mes a familias vulnerables, que son a menudo las más expuestas.