Fiscalía pide al Tribunal Supremo condenar al industrial que vendió la sal de bacalao a Rionegro

El caso de la sal llega al Tribunal Supremo. La Fiscalía del Alto Tribunal estudia el recurso de las fiscales zamoranas que ejercieron la acusación pública y exigen que se anule la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial por el delito de estafa imputado al dueño de la empresa Edype que surtió sal en Sanabria-La Carballeda al Ministerio de Fomento entre 2007-2008. Y lo hizo a través de la UTE Rionegro (Copcisa-San Gregorio) adjudicataria del servicio desde 1994-1995 hasta junio de 2011, cuyos máximos responsables del contrato fueron sacados del caso de delitos de corrupción el mismo día del juicio celebrado en octubre de 2021.

La estafa está para la Fiscalía en que el fundente procedía de bacaladeras de Portugal que regalaban sal de desecho a la empresa con restos de pescado o que se la cobraban a un precio 1.200 veces inferior a lo que Edype cobraba a Fomento, llegando a cobrar el empresario hasta 60 euros por tonelada a la UTE.

Así lo recoge la sentencia como hechos probados y lo admitió el empresario en el juicio:, “Si me la regalan no puedo facturarla porque Hacienda me cruje”, declaró el dueño, de iniciales D.M.H., pero la Audiencia consideró que se debió incluir en la denuncia expresamente a Copcisa-San Gregorio no solo a los directivos, lo que motiva la absolución de este imputado. La estafa y el fraude a la Unidad Provincial de Carreteras de Zamora por engordar facturas de sal servida en temporada invernal están admitidos por funcionarios, como el ingeniero jefe de Fomento, R.T.R., y un vigilante, S.S.S.; y empleados de Copcisa-San Gregorio. Entre esos trabajadores, está el hombre de confianza y jefe del centro de conservación y explotación de la UTE Rionegro, de iniciales E.J.R.G., condenado ya a 4 años y dos meses de cárcel por estafa, fraude, cohecho y apropiación indebida de caudales públicos, así como inhabilitado para empleo o cargo público. Debe indemnizar con 45.000 euros a Fomento, si no, la UTE debe hacerlo subsidiariamente.

Esa cuantía está relacionada con los 188.000 euros de beneficios que obtuvo “a través de la facturación de cantidades de sal superiores a las realmente adquiridas por la UTE, así como a las realmente esparcidas en la temporada invernal” por las carretera, “a veces el doble” de las servidas, al menos 200 en menos de un año están justificar, recoge la sentencia textualmente en base a un informe de la Agencia Tributaria.

Por esa trama, se condena al ingeniero jefe de Fomento; al vigilante P.O.A. y al jefe del Coex de la UTE Rionegro, E.J.R.G., quien se indica que ideó la creación de Edype, registrada en el domicilio particular del vigilante. Una maniobra para “obtener un lucro económico” para lo que “duplicaron albaranes de los transportes realizados mediante el fotocopiado de un albarán real, en el que luego se cambiaría la matrícula del camión que realizaría el transporte, firmándose las copias obtenidas por los transportistas para que fueran justificadas” como si realmente se hubiera llevado a cabo el transporte”, explican las magistradas.

El tercer socio de Edyp, que era el empresario absuelto D.M.H., primo del jefe de Coex, y que la Fiscalía y el Abogado del Estado sostiene que debe ser condenado porque “todos conocían las ilegalidades, participaban y colaboraban”. Piden la condena del vigilante de Fomento, P.F.N., absuelto de apropiación indebida por las obras que se efectuaron en su domicilio, una casa de Fomento, sin comunicación ni autorización del Ministerio, y con material y empleados de la UTE . Los otro condenados son el exdirector de Carreteras, Esteban Marino, por cohecho; S. S. S. por fraude, cohecho y apropiación indebida; y R.M.I. por apropiación indebida.

Repostajes, vehículos gratis y cuidados a un familiar

La Policía Judicial documenta que la UTE Rionegro “trabajaba con determinadas” gasolineras de Zamora, “siempre las mismas, a las cuales, previa autorización de los responsables” de Copcisa-San Gregorio, “se autorizaba el repostaje de vehículos particulares del Ministerio, así como de encargados de la UTE”, apunta la sentencia. Concreta “continuos repostajes, al menos durante dos años, a una familia que no tiene nada que ver” con la adjudicataria, en total, 275 repostajes por más de 12.000 euros “realizados por personal no autorizado, contabilizados en los gastos de la empresa” que eran “del funcionario e ingeniero jefe de Fomento en un Volkswqgen Golf, rentado a la empresa Rionegro y que usaba como si fuera propio”, al igual que otros funcionarios. El condenado S.S.S también habría repostado a cuenta de la UTE. hechos que nunca se denunciaron, concreta la Audiencia. Alude a “pagos por el cuidado y atención a la abuela del jefe del Coex de la UTE” como otra ilegalidad.