El secretario general de la Organización Médica Colegial, José María Rodríguez Vicente y el presidente del Colegio de Médicos de Zamora, Sebastián Martínez hicieron entrega de las medallas de colegiados de honor con emblema de plata a los doctores zamoranos fallecidos por COVID mientras estaban en activo, el traumatólogo José Manuel Prieto, jubilado del Virgen de la Concha pero activo en la consulta privada y el jefe de Dermatología Juan Sánchez Estella, dermatólogo de referencia para muchos zamoranos.

El homenaje celebrado en la tarde de este lunes en el Colegio de Médicos de Zamora era continuación del celebrado en Madrid el 3 de noviembre en honor de los 125 médicos fallecidos en pandemia, cifra que seguramente se quede corta porque “estoy convencido de que hay muchos más”, señaló Rodríguez Vicente. En aquel acto fueron el presidente y el vicepresidente del Colegio de Médicos de Zamora, Sebastián Martínez y Tomás Toranzo, los que cogieron las medallas que correspondían a los doctores de Zamora, y ese lunes pasaban a manos de sus viudas.

Nuria Ruiz Moreno, esposa de José Manuel Prieto, fallecido el 21 de enero de 2021, recordaba la trayectoria de este médico que estudió en Salamanca y tras un breve periodo en Valencia, se estableció en Zamora, primero como médico de cupo y luego en los servicios del hospital Virgen de la Concha, donde ejerció hasta su jubilación. No obstante siguió con su consulta privada hasta su fallecimiento a los 67 años. “No había nada, ni vacunas ni apenas protección”.

Maite Holgado, viuda de Juan Sánchez Estella recordaba la muerte de su marido, contagiado de COVID a pesar de la extrema prudencia con la que llevó su ejercicio profesional en pandemia.

Maite es consciente de la huella que el doctor Estella dejó en Zamora: “Sobre todo porque la gente me lo ha demostrado, me lo dicen que le echan muchísimo en falta. Nadie es insustituible, pero Juan era muy humano, le gustaba mucho su profesión, y creo que era un gran compañero también. Para mi lo tenía todo, qué voy a decir”.

Zamora ha dejado también a otros doctores en el camino de la lucha contra el COVID. Es el caso de Nuria García-Casado García, que falleció a los 72 años tras reengancharse para echar una mano a los pacientes y se contagió de coronavirus. O la médica más joven de España que cayó en pandemia, la descendiente de madre zamorana Sara Bravo López, de 28 años.

Rodríguez Vicente reclamó que, no sólo en el caso de los médicos, sino de todos los profesionales sanitarios, la infección por COVID sea considerada como enfermedad profesional, no solo como accidente de trabajo. “Aunque está reconocido en el Boletín Oficial que el cororonavirus es enfermedad profesional esta condición aún no la hemos conseguido para nuestros compañeros”, señaló el secretario de la OMC.