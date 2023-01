Jesús María Prada impulsará en Zamora un polígono industrial con suelo barato para atraer empresas

Jesús María Prada tiene claro que Zamora necesita “ilusión y trabajo” para encarar un futuro con prosperidad. Una ciudad que sea “motor de la lucha” para que los jóvenes puedan quedarse y para que los mayores tengan un retiro dorado. Desarrollo económico, fomento de la cultura, apoyo al deporte y creación de oportunidades son ejes básicos de su propuesta para la Alcaldía. Una candidatura que el Partido Popular lanzó ayer de manera oficial en un acto celebrado en Madrid con todos los aspirantes a gobernar las capitales de provincia. En este marco, el todavía vicepresidente de la Diputación Provincial ha querido mostrarse como una opción fuerte, seria y de futuro, frente al “inmovilismo” que representa, a su juicio, el legado de Izquierda Unida.

El número uno de la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Zamora ha defendido que su candidatura nace del convencimiento y de una decisión firme de querer ser alcalde de la capital. “Para mí, no existe mayor orgullo y mayor responsabilidad que ser candidato a la Alcaldía de la ciudad a la que quiero y en la que vivo, frente a otros que no lo tienen claro, dudan de la fórmula en la que presentarse o se resisten a hacerlo”, ha señalado. Un mensaje claramente dirigido a Francisco Guarido, que sigue sin aclarar si acudirá a la reelección, y a Francisco José Requejo, quien ha abandonado Ciudadanos pero no ha desvelado con qué partido o plataforma estará presente en las papeletas para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Para Guarido ha habido más dardos. Prada ha señalado que, “tras ocho años y casi tres mil días de gobierno, no ha sacado adelante ninguno de sus proyectos estrella”. El candidato popular ha vuelto a afear al equipo de Gobierno de Izquierda Unida que “se ha limitado a cobrar tasas e impuestos sin bajarlos, a asfaltar calles, a construir aceras y a suprimir aparcamientos de manera indiscriminada, sin antes dar soluciones a los problemas de estacionamiento de los vecinos”. Todo ello ha derivado, a su juicio, en una “apatía” que se traduce en una ciudad que vive “sin ilusión”.

En su agenda para los próximos meses, Jesús María Prada se ha marcado el objetivo no poco ambicioso de que “los zamoranos recuperen la ilusión”, una ilusión de una ciudad “con mucho pasado a sus espaldas, pero también con mucho futuro por delante”. El candidato popular ha defendido una vez más que la ciudad debe ser “el motor de la lucha por el futuro y no el motor de la apatía y la resignación”, y se ha mostrado dispuesto a “ir calle por calle y barrio por barrio” para explicar sus propuestas y aportar “soluciones reales y creíbles” a los problemas de los ciudadanos de la capital.

El aspirante popular al Ayuntamiento de Zamora ha revelado que el objetivo de su candidatura será el de “conjugar una Zamora amable con sus habitantes, una ciudad más cómoda y habitable, con una Zamora de la ilusión y del futuro”. En este punto, ha avanzado la necesidad de trabajar por la creación de un polígono industrial “que ofrezca suelo barato para atraer empresas que generen desarrollo económico, riqueza y empleo, frente al actual equipo de Gobierno que no ha pasado del Alto de los Curas para pedir y reivindicar cosas para Zamora y los zamoranos”, ha indicado.

Jesús María Prada ha querido mandar un mensaje a los ciudadanos en este inicio oficial de la precampaña celebrado en la jornada de ayer en Madrid. “No voy a dejar de trabajar ni un solo segundo por el futuro de los zamoranos y de las zamoranas”, ha señalado. Una declaración de intenciones con la que quiere comenzar a posicionarse en la carrera por cosechar el mejor resultado el 28 de mayo.