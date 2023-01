Corría el año 1957 cuando un niño Octavio Uña dejaba su Zamora natal rumbo a la capital de España. “Salí de la estación de Zamora, con solo doce años, entre unas viejas máquinas de vapor echando sus últimos suspiros emprendía ese viaje hacia Madrid. Era un viaje larguísimo que nos pintaba la cara a los chavales (risas)” comparte su recuerdo el profesor universitario y escritor zamorano con motivo de la presentación del extenso libro que le tributa homenaje el viernes en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

El homenajeado estima que “yo, realmente, no he salido nunca de Zamora”. “Yo soy una persona fiel a la tierra y todo lo que tengo, sin duda, me lo ha dado la tierra”, testimonia con contundencia Octavio Uña.

La educación “se la debo a mis padres”, pero el amor a la tierra se le inculcó su madre. A este respecto el profesor universitario remarca que la gente no sabe valorar la belleza de Zamora. “Su belleza histórica, su belleza literaria, los rico productos que se producen o la ciudad del Románico por excelencia y el paso solemne del Duero” enumera este hombre que confiesa que desde niño “tuve la necesidad de escribir desde mi época en la escuela de Brime de Sog, donde tuve de compañero a mi querido José Antonio Lera”.

Sus regresos a Zamora “siempre han sido un verdadero disfrute”. “Era un gozo inmenso en los veranos de mi juventud asomarme al Duero y dar una vuelta alrededor de la Catedral, ver los tapices de la Guerra de Troya que yo traducía del griego y del latín...”, describe.

Trayectoria profesional

Octavio Uña Juárez se identifica como un hombre de universidad desde el año 70 hasta el día el momento actual. “He tenido miles y miles de alumnos” en los distintos centros donde ha ejercicio como docente. “La Complutense, donde he sido durante treinta años profesor del Escorial, en Santiago de Compostela sin olvidar la Universidad Pontificia de Salamanca, donde estuve 32 años a la vez que en otros o en la escuela diplomática” repasa de una manera somera este hombre que tuvo peso “en la creación de la Universidad” de Castilla La Mancha o “en la Rey Juan Carlos, donde prácticamente soy uno de los fundadores de esa universidad”.

El profesor, que tiene cinco carreras y cuyas líneas de investigación han comprendido la sociología del conocimiento y de la comunicación, la sociología de la cultura, la literatura y el arte así como la teoría sociológica, también alude a sus estancias como profesor invitado en más de 50 universidades “de cualquier parte del mundo”.

Y es este zamorano ha sido profesor desde Australia hasta en el mundo árabe. “En Irak, en guerra, di clase a alumnos y alumnas, que las recuerdo muy tímidas porque no se atrevían a hablar conmigo porque era un hombre (risas). Eran unas muchachas absolutamente encantadoras de estaban bajo el régimen de Jomeiní”, rememora.

De entre todos los países donde Uña ha sido invitado, remarca las numerosas ocasiones que viajó a México. De entre las 14 estancias profesionales que ha llevado a cabo en el país azteca pone en valor aquella ocasión donde “llevé el mejor ramo de flores que encontré a la tumba de León Felipe”. Un gesto que llevó a cabo tras visitarle ese verano en su casa de Zamora, la alcaldesa de Tábara, quien “no podía ir en aquellos tiempos del franquismo. Ella me pidió que lo hiciera con motivo de un homenaje internacional que se tributó al poeta zamorano donde acudió gentes de todo el continente americano y de Europa”.

Octavio Uña estima que “tengo un alma un alma lírica que me la dio la tierra” que, en su opinión “me hace ver con ojos profundos lo hermosa que es esta tierra apagada y tan dejada de la mano de Dios”. Hace una pausa en la conversación y prosigue: “Soy un hombre crítico y un zamorano duro” que juzga “el trabajo que la gente que elegimos y que pagamos, que tiene que trabajar por la tierra, pues hoy Castilla y León es la última comunidad autónoma”. Desde su punto de vista es necesario “hacer una hondísima crítica” sobre “la situación que tiene la región y sobre los partidos que han gobernado”.

Libro de homenaje

En la presentación del libro “Intellectum valde. Ama intensamente la inteligencia”, que recoge en tres volúmenes, más de 300 intervenciones de profesores, escritores, poetas y autoridades académicas sobre Ciencias Sociales y sobre la vida de este profesor y escritor zamorano, participaron el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, el profesor de Lengua José Antonio Lera, amigo desde la infancia del honrado, que desgranó la intensa relación del intelectual con la provincia. También el coordinador de los volúmenes, Rafael Lazcano, que habló de la gestación del proyecto, en tanto que el profesor de Literatura, Manuel Ángel Delgado, aproximó la creación poética del zamorano y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración, José Manuel Canales, profundizó en la faceta profesional del intelectual zamorano.