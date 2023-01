Un burro paseando por el centro de Zamora se ha vuelto viral en redes. La graciosa imagen del asno cruzando un paso de peatones, como si de una persona se tratase, ha captada en un vídeo de TikTok del usuario @chitojaser.

“Qué paso chitos, hoy me he topado con los nuevos vehículos que están circulando en Villabolardo, gracias a las prohibiciones de Guarido”, esta graciosa introducción da paso a la imagen del burro cruzando el "paso de cebra", sondando de fondo la famosa, y también viral, Music Sessions 53 de Shakira y Bizarrap.

Los usuarios no daban crédito, y es que como para no sorprenderse, no todos los días te encuentras un burro cruzando una calle céntrica de Zamora, más concretamente en la Avenida Portugal, justo al lado de la Plaza de la Marina.

Villabolardo

El autor del vídeo, @chitojaser, hace referencia a "Villabolardo" en su vídeo. Y es que la controversia sobre los bolardos en distintas calles céntricas de Zamora ha levantado en los últimos meses todo tipo de opiniones. Numerosos usuarios, trabajadores y residentes se han quejado por la instalación de los mismos.

Ante esto, el Ayuntamiento de Zamora ya se pronunció el pasado noviembre, afirmando que retirarían los bolardos que dificultasen el giro de vehículos en las calles del centro, y alegando que la instalación responde al objetivo de zona ZBE de Zamora, un requisito que "había que cumplir".